Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 ноября

29.11.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске силовики задержали двоих мужчин, которые являются участниками экстремистского и запрещенного в России движения «Союз славянских сил Руси»

В правоохранительных органах сообщил, что те пытались купить оружие. Произошедшее попало на видео. На кадрах один из задержанных лежит лицом в снегу. Когда к нему подходят правоохранители, он поясняет, что не сопротивляется. Силовики изъяли у мужчин оружие и обнаружили у одного из них подпольную нарколабораторию. Также сообщается, что у них изъяты четыре пистолета ПМ и около 100 патронов к ним. У себя в социальных сетях задержанные призывали людей бороться с капитализмом и действующей властью.

Раскрыта кража кабеля одного из интернет провайдеров

В полицию поступило заявление от директора одного из интернет провайдеров о том, что на техническом этаже подъезда дома на улице Кустова похищен кабель. Сумма ущерба составила около 5,5 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1984 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.

Полицейские раскрыли кражу корпусов люков

Участковыми уполномоченными полиции установлены подозреваемые в совершении краже двух корпусов люков ливневой канализации.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее в полицию поступило сообщение о краже двух корпусов люков ливневой канализации на ул. Волжская набережная. В ходе проведенных мероприятий, сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении преступления — двое жителей г. Рыбинска 1995 г.р. и 1978 г.р., которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили, что похищенное перевезли на такси, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции устанавливается причастность данных лиц к совершению аналогичных краж.

Кражи крышек и корпусов люков совершаются в основном для последующей перепродажи в качестве металлолома.

Люди, осуществляющие такие хищения, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию.

При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового — «102».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинске

24 ноября в 18.30 в г. Рыбинске на Переборском тракте произошло ДТП – столкновение автомобиля «Форд Фьюжен» под управлением женщины 1983 г.р. автомобиля «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1991 г.р. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Рено» женщина 1989 г.р. госпитализирована. Водитель автомобиля «Форд» женщина 1983 г.р. нуждается в амбулаторном лечении.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.

В Рыбинском районе полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи металлических труб

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о попытке хищения в районе п. Ермаково с обочины автодороги оставленных там металлических труб, предназначенных для ремонтных работ. На место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции, которые установили обстоятельства совершения преступления и личность подозреваемого.

Установлено, что неработающий местный житель 1973 г.р., заметив оставленные трубы, решил их похитить. Мужчина распилил несколько труб, предназначенных для прокладки трубопровода, вызвал манипулятор и перевез в пункт приема металлолома. Остальные трубы подготовил для транспортировки. Сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске Госавтоинспекторы установили водителя, уехавшего с места ДТП

21.11.2021 около 21:05 в г. Рыбинске в районе дома 29 на улице Бабушкина произошло ДТП: неустановленный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода. Водитель в нарушение Правил дорожного движения с места происшествия уехал.

В результате ДТП пешеход – мужчина 1984 г.р. – нуждается в амбулаторном лечении.

Сотрудниками ГИБДД в ходе поисковых мероприятий установлен автомобиль «Ауди». В отношении водителя – женщины 1974 г.р. – составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого она являлась. Протокол направлен для рассмотрения в суд.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

По факту ДТП проводится проверка.

Основные виды мошенничеств, будьте бдительны!

«Блокировка» банковской карты, перевод денег на «безопасный счет», «оформление кредита на вас третьими лицами».

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт и оформлении кредитов, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте секретный код из СМС-сообщений, PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Визит «социальных работников».

Полиция призывает граждан быть осторожными — мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления. Социальные работники не приходят без предупреждения! Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом — сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми.

«Денежная реформа».

Предупреждаем — никакого обмена денег не проводится. Если к Вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом, Вас просят предоставить имеющиеся денежные знаки для переписи номеров, не сомневайтесь — перед Вами мошенники. Сразу звоните в полицию по телефону «02», с сотового — «102».

Полиция обращается к жителям области — не уставайте напоминать Вашим пожилым родственникам о том, что пускать в дом незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно. Выпишите и повесьте на видное место все важные номера телефонов, в том числе полиции. В случае если пришли неизвестные, пожилые родственники смогут позвонить в эти инстанции и проверить, действительно ли пришедшие работают там, обратиться в полицию.

Просьба «одолжить» в социальных сетях.

Уважаемые граждане — мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, и Вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Рассылка вредоносных сообщений.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде CMC и ММС-сообщений, а также электронных писем от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Полиция настоятельно рекомендует — не совершайте необдуманных действий. Помните! Только Вы сами, проявив бдительность и осторожность, можете уберечь себя от подобных неприятностей. Не будьте доверчивыми.

Сообщение о «выигрыше».

Полиция предупреждает: не верьте CMC-сообщениям и телефонным звонкам о крупных выигрышах. Будьте предельно осторожными при пользовании интернет-сайтами. Как только Вы сталкиваетесь с ситуацией, в качестве выхода из которой Вам предлагают финансовые вложения или необходимость сообщить конфиденциальны сведения (CVC-код карты, секретный код из CMC-сообщения и т.д.), проявите бдительность и благоразумие. Ни в коем случае не переводите денежные средства злоумышленникам и не сообщайте информацию о себе.

Будьте бдительны! Элементарные правила личной и финансовой безопасности должен знать каждый. Осторожно общайтесь с незнакомыми людьми. Проверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных. Не спешите расстаться со своими сбережениями, посоветуйтесь с близкими, позвоните в полицию.

Если вы пострадали от преступных посягательств, звоните — «02», с сотового- «102».

Родственник «попал в беду».

Уважаемые граждане! Если Вам позвонили по телефону и сообщили, что у Вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь: это мошенники! Техника сегодня позволяет подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации — не волноваться и не поддаваться панике. Свяжитесь с близкими, проверьте информацию и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. Позвонить в полицию можно по телефону «02», с мобильного телефона — «102».

Сделки через сайты бесплатных объявлений.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

Не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните — осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой. Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

не выполняйте указаний третьих лиц, для осуществления перевода достаточно данных, указанных на тыльной стороне банковской карты.