Решетилова: Об Бутусова сломалось уже два президента, и третий сломается, можете даже не сомневаться

И дело даже не в том, что это уголовное производство смотрится детским садом. И не в том, что об Бутусова сломалось уже два президента, и третий сломается, можете даже не сомневаться. И не в том, что настоящий журналист всегда в оппозиции и это нормально.

И не то, что мне нравилось бы все, что Юра делает. Что-то нравится, что-то – нет.

А в том, что мы все снова барахтаемся в дерьме, обсуждаем совершенно неважные вещи, отвлекаемся от того, что действительно имеет значение.

Из-за мелочности, даже мелкокалиберности, я бы сказала, президентов и их свиты, упорства и примитивности, мы продолжаем терять драгоценное время. Доверие друг к другу, к институтам и органа, государству в конце концов.

А время работает против нас. Чем больше мы его теряем, тем больше шансов лишиться государства. Да, это бестолковое государство с непутевыми президентами, с “продажными” журналистами, с некомпетентными судами и правоохранителями.

Пусть будет больше тех, кто “стреляет” в сторону врага, а не в спину своим.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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