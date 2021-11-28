Россия, КНР и ИРИ обменялись мнениями перед возобновлением переговоров по СВПД

Главы делегаций России, КНР и Ирана провели неофициальные консультации накануне возобновления переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Провели трехсторонние неофициальные консультации на уровне глав делегаций России, Китая и Ирана накануне возобновления 29 ноября венских переговоров по восстановлению СВПД. Обмен мнениями был очень полезен, в том числе для лучшего понимания обновленных иранских подходов к ядерной сделке», – написал он в Twitter.

Напомним, США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.

В сентябре Иран выразил надежду на снятие санкций в результате переговоров по ядерной сделке.