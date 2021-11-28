 

Уехавшего из РФ Моргенштерна сняли на видео в Дубае

28.11.2021, 23:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), который уехал из РФ после обвинений в торговле наркотиками, сняли на видео в Дубае.

На видео жена Моргенштерна Дилара везет его на каталке, судя по кадрам, по зданию аэропорта. Ролик опубликовал директор рекламного агентства Моргенштерна Артем Клюшин на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что продажа билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться 26 ноября, приостановлена.

При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.

Между тем стало известно, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай. Напомним, глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн занимается продажей наркотиков через интернет.

Напомним, против рэпера возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.



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