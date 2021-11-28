Латвия призвала ЕС и НАТО объяснить Москве «последствия эскалации»

ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он заявил, что в Европе наблюдается несколько гибридных угроз одновременно: миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей и ЕС, а также концентрация российских войск у границ Украины, информирует РИА «Новости».

«Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали РФ сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», – сказал Кариньш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны России назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у РФ военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.

Во вторник в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. В понедельник в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. Ранее президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».