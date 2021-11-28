Шкатулка с политической бижутерией

Как трансформировался набор традиционных ценностей, защищать которые призывают люди нетрадиционной ценностной ориентации.

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Мало какое из публичных выступлений президента в последнее время происходит без упоминания традиционных ценностей и призыва к верности им в качестве одного из стержневых тезисов. Будь то недавний Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге, открытие памятника императору Александру III в Гатчине в июне или новогоднее поздравление президента. В Послании Федеральному собранию РФ текущего года без этого тоже не обошлось:

«На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», — сказал Путин.

В апреле прошедшего года, когда коронавирусная инфекция еще набирала обороты, в обращении к народу президент говорил, что «Россия живет с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности». Позже, 4 ноября, на конференции с представителями религиозных конфессий речь шла о том, что «любовь к своей семье, к детям, к родному дому, чувство братского товарищества — те нравственные ценности, которые лежат в основе культуры, обычаев всех наших народов, наших традиционных религий».

Не случайно все чаще слышны вопросы о том, а что же входит в список традиционных ценностей. Давайте поищем ту шкатулку, из которой президент достает то один, то другой их набор для украшения/усиления своих речей.

Если в начале президентского пути, в 2000 году, было лишь констатировано, что «при всем обилии взглядов, мнений, разнообразия партийных платформ у нас были и есть общие ценности», то с начала третьего президентского срока акцент делается на ценности традиционные и отсылка к ним становится постоянной. Видимо, после пируэта тандема стало беспокоить ощущение недостаточной легитимности власти и апелляция к прошлому и духовному представилась наилучшим вариантом при поиске опоры для сохранения власти в условиях стагнирующей безрезультативности. В Послании Федеральному собранию в 2012 году президент заговорил о том, что

«российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

В тот же год на встрече с представителями общественности по вопросу духовного состояния молодежи в Краснодаре ценностные коды были объявлены сферой жесткой конкуренции и «срежиссированной пропагандистской атаки». В качестве прочного морального основания для строительства будущего был предложен патриотизм, понимаемый как уважение к своей истории, так как «ничего другого все равно не придумаем».

Годом позже Путин констатировал, что моральный кодекс строителя коммунизма «почил в бозе» и «ему на смену могут прийти только те самые традиционные ценности, без которых общество деградирует. Безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их ценность и на базе этих ценностей двигаться вперед».

С тех пор и происходит попытка построения этой «базы» — своего рода морального кодекса путинизма.

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

В это время система образования страны активно переходила на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), в которых «приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям» ставится важной задачей программ воспитания. В качестве базовых национальных ценностей российского общества в них пропишут в 2012 году четкий перечень:

«патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество».

В 2020-м, после внесения изменений в закон «Об образовании в РФ» в целях повышения статуса воспитания, этот список базовых ценностей переместится из ФГОС в Примерную программу воспитания и приобретет несколько иной вид: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.

Никто уже и не вспомнит, что при этом действующий документ — утвержденная правительством РФ 29 мая 2015 года «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» — «опирается» на несколько иную «систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».

Дальше — больше! 31 декабря 2015 года В. Путин своим указом № 683 утвердит «Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», в которой говорится, что

«возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценности… Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм». Документ относит «сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей» к «стратегическим целям обеспечения национальной безопасности в области культуры», и в специальном пункте № 78 одного из важнейших документов страны записывает их список: «К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины».

И вот в июле текущего года указом президента утверждена новая версия «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Набор утверждаемых в ней традиционных ценностей повторяет предыдущий список и добавляет к нему достоинство, патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и взаимоуважение. Немаловажно, что исчезли «нормы морали», их сменили «нравственные идеалы».

Я понимаю, что у читателя уже голова кругом. Вспоминается некогда популярная детская игрушка — калейдоскоп, при вращении которой цветные стеклышки внутри складывались в самые разнообразные узоры. Так и переворачивание страниц документов российской бюрократии приоткрывает некую политическую игру, но не со стеклышками, а с глубинными основаниями человеческого духа — ценностями. Авторитарная система, привыкшая административно в ручном режиме решать любые вопросы, и в данном случае пытается назначить сверху главные ценности, пренебрегая тем, что сфера духовных атрибутов общества живет по другим законам.

Подобно тому, как углерод, попадая на большую глубину, под большим давлением кристаллизуется в алмазы, а потом под влиянием неких процессов выносится на поверхность и становится доступным для активно ищущего человека, регуляторы человеческих действий в исторических толщах социального опыта проходят свою кристаллизацию в регуляторы высшего уровня — ценности. Именно они становятся внутренней путеводной звездой для человека в любой ситуации выбора и особенно в моменты сложных моральных дилемм, при принятии важных решений и тем более в построении жизненных планов. Жизненные перипетии человека расставляют ценности в свою иерархию, которая ведет одного на подвиги, а другого — к малодушным поступкам.

Урок патриотического воспитания в школе. Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Власть, безусловно, активно влияет всеми своими инструментами: пропагандой, цензурой, авторитетом лояльных к ней медийных персон на ценностную сферу человека. А с помощью административного ресурса у кого-то порой буквально взламывает эту индивидуальную иерархию, принуждая человека к желаемым для нее поступкам, используя его стесненное или безвыходное положение. Но имплантировать ценностную конструкцию в общественное сознание указами высшего должностного лица государства невозможно. Не бесконечным декларированием в официальных речах укореняются они в сознании людей, а в значительной степени последовательностью слова и дела тех, кто занимается их бюрократическим закреплением.

Можно на первое место в списке ценностей поставить жизнь, но если именно по здравоохранению наносится наиболее сильный оптимизационный удар, на прием к врачу жителям сельской местности приходится ездить порой на поезде, количество роддомов в стране сравнимо с послевоенным периодом, а на лечение больных детей деньги собирают всей страной, то мало кто поверит, что жизнь действительно является ценностью.

Подписать указ об отнесении к традиционным российским духовно-нравственным ценностям прав и свобод человека той же рукой, что и «закон Димы Яковлева» или закон об «иностранных агентах», закрывать глаза, будучи гарантом прав и свобод, на то, как ликвидируются признанные «иностранными агентами» движение «За права человека», «Международный Мемориал», другие правозащитные организации, и при этом надеяться, что кто-то поверит в ценность прав и свобод человека в стране?!

За два десятилетия у власти не сделать ничего для государственно-правовой оценки преступлений сталинизма. Лишить свободы на 13 лет Юрия Дмитриева, посвятившего жизнь разоблачению этих преступлений и сохранению памяти о жертвах репрессий, и говорить о верности традициям?! Это уже совсем недвусмысленное указание на то, каким традициям отдается приоритет.

Можно включить в официально утвержденный список ценностей достоинство, но если через считаные недели после этого открываются масштабы пыток и глумления над человеческим достоинством в системе исполнения наказаний и общество не видит отставок, возбужденных уголовных дел, то ничего, кроме усиления разочарования во власти, не последует в умонастроениях людей.

Сколько ни записывайте во все государственные документы про важность патриотизма, но не поверят в искренность этих слов, если известно, что 24 тысячи объектов культурного наследия федерального значения, по данным Счетной палаты РФ, находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе около 5 тысяч в аварийном, а 879 уже в руинах. Судьба 75 112 объектов культурного наследия регионального и местного значения еще более незавидна из-за состояния соответствующих бюджетов.

Я уже писала о том, что трудно избавиться от затхлого патриотизма, к чему призывал президент, если ребенок ежедневно ходит мимо руин старинной усадьбы, в библиотеке ему предлагают подшивку журнала «Пионер» эпохи отрочества его бабушки, до ближайшего клуба надо ехать 50 км по бездорожью, а посмотреть спектакль ТЮЗа в интернете можно, только забравшись на дерево в высшей точке поселка.

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Концентрация около 50% денежных ресурсов страны, по данным исследователей, в руках 1% сверхбогатых людей РФ (а это самый высокий показатель в мире), золотые ершики во дворцах, набитые деньгами коробки из-под обуви и золотые слитки в подвалах домов представителей власти — притом что в числе традиционных ценностей записан «приоритет духовного над материальным» — заставляют задуматься над вопросом: откуда же у нас во власти столько людей нетрадиционной ценностной ориентации?

Так в общественном сознании создается ценностный диссонанс, явно гораздо более опасный, чем простое отсутствие громких слов высших лиц о ценностях. Ибо когда говорят о высоких ценностях в атмосфере потворствования самому низменному — стукачеству, лжи, мошенничеству, коррупции, — то трудно представить лучшие условия для деморализации и общества, и власти. Преодолеть ее будет непросто. Скорость этого процесса будет зависеть и от того, как будет меняться место свободы в иерархии ценностей российского общества. Личная, индивидуальная свобода как ценность в моральном кодексе путинизма не значится. Но это не значит, что в толщах социального опыта не идет соответствующая кристаллизация.

Эмилия Слабунова, политик, партия «Яблоко», депутат ЗакС Карелии

P.S.

Справедливости ради надо отметить, что личная, индивидуальная свобода как ценность была отмечена Д. Медведевым в его первом президентском Послании Федеральному Собранию в 2008 году.

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