Деревья в городах помогают бороться с летней жарой

Дело не только в том, что под кроной можно найти тень, говорят исследователи. Изучение данного вопроса показало, что даже на территории Европы в тех городах, где много зелени, средняя температура в летнюю жару ниже на 12 градусов по Цельсию.

На первый взгляд, такие показатели могут выглядеть как явное преувеличение. Однако именно деревья не позволяют нагреваться огромным площадям бетонных, асфальтовых покрытий и кирпичных стен.

По мнению ученых, главную роль здесь могут сыграть именно деревья, так как кусты и зеленые лужайки вместе с цветочными клумбами оказывают незначительный охлаждающий эффект. Данные о влиянии деревьев на температуру в городах собраны при помощи спутников. Замеры сделаны почти в трех сотнях городах Европы.