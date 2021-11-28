 

Деревья в городах помогают бороться с летней жарой

28.11.2021, 23:12, Новости дня
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Дело не только в том, что под кроной можно найти тень, говорят исследователи. Изучение данного вопроса показало, что даже на территории Европы в тех городах, где много зелени, средняя температура в летнюю жару ниже на 12 градусов по Цельсию.

На первый взгляд, такие показатели могут выглядеть как явное преувеличение. Однако именно деревья не позволяют нагреваться огромным площадям бетонных, асфальтовых покрытий и кирпичных стен.

По мнению ученых, главную роль здесь могут сыграть именно деревья, так как кусты и зеленые лужайки вместе с цветочными клумбами оказывают незначительный охлаждающий эффект. Данные о влиянии деревьев на температуру в городах собраны при помощи спутников. Замеры сделаны почти в трех сотнях городах Европы.



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