 

Ученые выяснили, как сказалось вымирание мегафауны на состоянии степей

28.11.2021, 23:12, Новости дня
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Некогда в степях паслись огромные стада бизонов и гигантских броненовсцев. На сегодня даже трудно сказать, сколько видов крупных травоядных животных вымерло за последние несколько десятков тысяч лет, отмечают американские ученые из Йельского университета. Зато мы точно знаем, какими стали последствия.

На огромных степных просторах, ранее служивших пастбищами, стало возникать намного больше пожаров. При том огонь поглощает траву на больших территориях, чем в далеком прошлом.

Все это очень просто объяснить, отмечают эксперты, стада крупных животных не только вытаптывали, но и съедали траву, не давая ей превратиться в сушняк. Таким образом, для пожаров просто не оставалось топлива. Это было полезно и для развития растительного мира.



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