 

В ГБР заявили, что не открывали “дело” против Бутусова

28.11.2021, 22:50, Новости дня
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“Уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту… Никакого “дела” против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет, и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения”, – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что “предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию”.

“В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как “дело”. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и, пока никому не выдвинуто подозрение, оно не может быть против кого-либо вообще”, – подчеркнули в Госбюро.

В ведомстве добавили, что ГБР “занимается исключительно преступлениями должностных лиц и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом расследования”.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Позже он уточнил, что видео “снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины”.

В Госбюро расследований (ГБР) 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов “наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину”.

Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. “Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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