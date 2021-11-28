 

В Управления госохраны заявили, что не увольняли сотрудников из-за дрона журналистов

28.11.2021, 22:50, Новости дня
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2Вынуждены вновь разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана”, – отметили в посте.

Ткачу посоветовали обращаться в пресс-службу УГО, потому что она “не кусается”.

“Вы всегда можете обратиться в Управление с официальным запросом, чтобы как настоящий журналист-расследователь предоставить обществу полную, правдивую и проверенную информацию”, – заявили в УГО.

В релизе добавили, что управлени планирует обратиться в суд.

https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/2054920341331769

Ткач 28 ноября сообщил, что из УГО уволили сотрудников, не сбилвших дрон, который использовали для расследования.

“Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили”, – рассказал журналист.

Беспилотник расследователи подняли над резиденцией, чтобы увидеть вертолетную площадку, на которую сел вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К журналистам сразу подошли сотрудники УГО и запретили вести съемку.

Контекст:

“Украинская правда” 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории резиденции “Синегора” в селе Гута. Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете “быстро и незаметно” летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

День рождения Ермака – 21 ноября. У него был 50-летний юбилей.

В ОПУ заявили, что “не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями”.

Ермак сообщил, что юбилей “никак особо не отмечал”. “Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента”, – заявил он.

Использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц – обычная практика. Об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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