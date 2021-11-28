В Израиле спецслужбы будут отслеживать геолокацию носителей омикрон-штамма

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.

«Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (01.00 мск) 2 декабря», – цитирует заявление канцеляриn премьера ТАСС.

Отмечается, что «определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения. Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет».

В ведомстве премьера также сообщили, что «служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции».

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В РФ новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.

ШАБАК относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля