Главы минздравов стран G7 созвали встречу по поводу штамма «омикрон»

Министры здравоохранения стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации со штаммом «омикрон» COVID-19, сообщил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью радиостанции Times Radio.

«Мы являемся председателями G7, и я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения «Большой семерки», она пройдет завтра», – цитирует его РИА «Новости».

Также информация о предстоящей встрече подтверждена в релизе правительства Британии. Там указывается, что встреча пройдет для «обсуждения событий, связанных со штаммом «омикрон».

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В РФ новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.