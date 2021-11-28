 

Умер американский дизайнер и основатель бренда Off-White Абло

28.11.2021, 22:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло умер в возрасте 41 года от рака, сообщила группа Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH).

«LVMH, Louis Vuitton и Off-White с большой болью сообщают о кончине Вирджила Абло, произошедшей в воскресенье 28 ноября от рака, с которым он боролся в течение нескольких лет», – цитирует заявление группы РИА «Новости».

 

Президент группы Бернар Арно назвал Абло не только «гениальным дизайнером и визионером», но и «человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью».

Вирджил Абло родился в 1980-м году в США. После завершения учебы в университете Абло был связан с модным домов Fendi и работал вместе с рэпером Канье Уэстом. В 2012-м году он создал бренд одежды Off-White, с 2018 года модельер работал в Louis Vuitton художественным директором мужской линейки одежды.

В США скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли менеджера «Центральной кофейни» Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет, с 2018 года он боролся с раком простаты четвертой стадии.



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