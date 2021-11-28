Руслан Халитов: «Эзопов язык никто не отменял»

Известный комик — о том, как изменилось отношение государства к юмору, следят ли в Центре «Э» за шутками и как устроена взаимопомощь в стендапе.

В начале ноября телеканал ТНТ объявил о приостановке шоу «Игра» в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что отдел полиции по Тверскому району Москвы возбудил административное дело о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних против ТНТ. В выпуске комедийного шоу «Игра» 3 октября комики Денис Дорохов (в платье и парике) и Александр Панекин изобразили поцелуй.

Это далеко не первый случай цензуры юмора за последнее время. Комика Идрака Мирзализаде из-за шутки признали «пожизненно нежелательным» на территории РФ (соответствующее решение МВД приостановлено судом). Стендап-комики Ариана Лолаева и Саша Ни вынуждены были извиниться из-за поступающих им угроз — стендаперам угрожали за шутку об осетинском пироге.

О том, как изменились отношения государства и комиков за последнее время, следят ли за стендаперами в Центре «Э» и как устроена взаимопомощь в стендапе, «Новая» поговорила с резидентом «Стендап-клуба № 1» Русланом Халитовым.

Руслан Халитов. Фото из соцсетей

— По поводу комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые поцеловались в кадре шоу на ТНТ, и теперь на канал завели административное дело. В кругах стендаперов есть какое-то понимание, как на это реагировать? Или пока люди просто растеряны?

— Не существует какого-то единого стендаперского комьюнити. Это куча разрозненных людей, и социальные пузыри тоже свои. Я не знаю, какое отношение к этому у чуваков с ТНТ. Мне кажется, что эту шутку с поцелуем пропустили с расчетом на то, что в свете последних законодательных вещей будет хайп. Если бы не административка, все уже забыли бы про эту шутку. Это же шок-контент как бы, ничего в этом такого нет — многие комики нацелены на шок.

То есть я не чувствую, что государство единым фронтом решило выступить против юмористов — просто чуваки решили хайпануть, а депутаты решили похайпиться на этом в Государственной думе,

говоря о содомии и всем таком. Все пиарятся на новостной повестке.

Надо понимать, что ТНТ принадлежит «Газпром-медиа». Я там не выступаю, я выступаю в «Стендап-клубе № 1», он независимый. Если «Газпром-медиа» с ТНТ могут взаимодействовать с властями на высоком уровне — прийти в нужный кабинет и все обсудить, то мы — нет. В итоге у ТНТ штраф, а Идрака из «Стендап-клуба» арестовывали.

— Так ведь «Игру» приостановили.

— Я думаю, это другое. Из-за таких вещей шоу не закроют. Если и закроют, то из-за конфликта с «АМиК» (студия «Александр Масляков и компания», которая занимается производством КВН, считает авторов «Игры» плагиаторами. Актер и телеведущий Денис Косяков напрямую связал приостановку съемок «Игры» с конфликтом с КВН. — «Новая»). Не дойдет до этого, надеюсь.

А здесь — ну штраф заплатят, и все (ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусматривает штраф до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности до девяноста суток. — «Новая»).

Мы живем в такое время, безумное. У нас пока и с жестким, животным юмором выступают комики. И геи у нас выступают, и ничего им за это не было. Но есть ощущение, что начинают больше внимания обращать на комиков, — от него не избавиться никак.

— А как ты считаешь, после случая с Идраком стали осторожнее шутить?

— Однозначно. Я знаю одного комика, который снял на видео свой сольный концерт — не хочет его выпускать теперь. Ну у него жесткие шутки, на грани. Кто-то задумывается о переезде, об эмиграции. Не на уровне «всё, собираем вещи», но рассматривают это как вариант на будущее.

— За время, которое ты выступаешь — это почти девять лет, — изменились отношения между государством и комиками? Стало ли более явным вмешательство?

— Раньше всем было все равно.

До Крыма вообще всем было плевать, что ты там со сцены говоришь. Было такое — типа, свобода слова. И кто там что в интернете говорит — тоже всем было все равно.

А теперь пришли. Как будто бы, когда с ФБК (признан иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) разобрались, как будто бюджеты остались — их же надо осваивать. Нельзя же такое: всё, ФБК закрыли, теперь получаем меньше денег. Нет, ищут новую работу. Есть люди на зарплате, им палки надо делать, они ищут.

Последние несколько случаев им Соловьев подкинул. Это он первым в своих эфирах обратил внимание на Идрака, на Лешу Квашонкина. У Соловьева есть редакторы: они ищут оскорбившихся чуваков и потом раскручивают их истории. Потому что передача у него такая, про ненависть. И вот нашли, к чему придраться. И когда с осетинами (Арианой Лолаевой и Сашей Ни. — «Новая») была ситуация, Соловьев тоже хайпился. Осетинскую историю тоже раздул местный блогер, он поднялся на этом, хотя вообще правильным питанием занимался, кажется. Вот он видит: о, вот так сейчас делают, а мы тоже на комиков накинемся. А потом это подбирает Соловьев.

Потому что очень легко привязаться к тому, что говорят на сцене. Юмор — такая вещь, особенно баттлы. Уничижение есть какое-то всегда, но аргумент, что это шутка, с такими людьми, как Соловьев или правоохранители, не работает. Говорят — в шутке есть доля шутки, и как ты возразишь? И никто не учитывает контекст никогда, им сразу все понятно, лень разбираться.

— С телеком понятно, недавно выходил репортаж о цензуре на ТВ и стримингах. А на уровне организации в «Стендап-клубе № 1» бывает такое, что комик пошутил не так, а потом ему говорят — прости, мы не можем тебя на афишу помещать? Или мы не можем тебя больше пускать на сцену?

— Нет, я такого не слышал, и надеюсь, не услышу, и надеюсь, мы эту идею не подадим.

Но ребята говорят, я слышал, что в зале во время выступления комиков могут сидеть чуваки с блокнотами, снимать на видео. Центр «Э» работает или кто-то еще. Лично я не видел, но я со сцены не особо смотрю на зрителей — я их и так побаиваюсь, а если там еще люди в погонах — вообще хоть со сцены уходи.

Вроде было такое, что комику концерты в городах отменяют. Как с IC3PEAK было. Ровно та же схема: комик приезжает с сольником в другой город и вдруг узнает, что ему все отменили.

— Почему?

— Я не знаю. Скажем так: у одного комика вдруг отменился концерт. Почему? Может быть, потому, что в его последнем видео прозвучала крамольная фраза о президенте. Может быть, поэтому. А может, и нет. Тут же игры без правил, непонятно, что к чему и зачем.

У нас пока нет, как в Белоруссии, такого, что КГБ требует распечатанный текст за месяц до выступления. У них были такие прецеденты уже после выборов.

— Ты сказал, что комьюнити стендап-комиков более-менее разрозненное. Нет сейчас желания сплотиться, поддержать своих, написать петицию?

— Я сторонник такого подхода, да. Комьюнити у нас разрозненное просто потому, что это куча единиц — не команды КВН, мы все сольные артисты. Кто-то работает группами, кто-то — нет. Когда у Идрака были суды, приходили комики, все, вообще все, поддерживали. Но вот в правовое поле никто почему-то идти не хочет, я этого не понимаю. Но осуждать не могу, потому что я просто не оказывался в ситуации, когда тебе смертью угрожают. Могут угрожать, если думают, что ты какую-то национальность оскорбил, допустим. В некоторые клубы после этого приходят группы товарищей по тридцать человек и ищут тебя, чтобы «поговорить». Как надо поступать? Мне кажется, ты пишешь заявление в полицию, его должны рассматривать, и это все оформить. Не надо бояться идти в правовое поле. Но люди боятся, потому что думают: вот сейчас полицейский эту шутку увидит, возьмет и сделает дело о разжигании межнациональной розни, и ты еще хуже себе сделаешь.

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И людей до фига, у каждого свое мнение. Одного переубедишь, а другие ничего не хотят слушать. Поэтому люди вообще не верят в петиции. Подписал что-то на change.org? Это неофициальный документ, всем плевать.

Когда прошли митинги в начале года, были ребята знакомые, попавшие в ОВД — в том числе случайно. Получали административки. И я предлагал помощь, чтобы до ЕСПЧ это все довести. Один друг стал этим заниматься, а остальные отказались: мол, какой смысл? Есть ощущение, что ты с помощью официальных процедур ничего не сделаешь.

— Если ты комик и хочешь выступать где-то и при этом не иметь проблем, ты, скорее всего, будешь избегать политической темы?

— От человека зависит. Эзопов язык никто не отменял. Я не могу сказать, что я — острополитический комик, но у меня в сольном концерте есть политические шутки.

Если проанализировать выступление любого комика, мне кажется, у любого есть к чему прикопаться. Кто-то аккуратнее себя будет вести, а я вот вижу закон об «иностранных агентах» — и буду шутить про иностранных агентов. Непуганый, видимо. Ну а кто-то, допустим, на ТНТ, будет сейчас все эти углы сглаживать, чтобы лишний раз не лезть на рожон. Или вот есть комик, у которого жена и ребенок, и чего тебе, блин, надо, что ли, больше всех? Я думаю, политически заряженные стендаперы не смогут не рассказывать про ситуацию в стране, а другие просто не будут шутить об этом.

Сергей Лебеденко, судебный отдел, корреспондент

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