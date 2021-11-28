Мнение: Вопросы для Армии Национального Освобождения Колумбии

Благодаря читателям из Колумбии (есть и такие), имеется возможность задать вопросы одному из руководителей Армии Национального Освобождения Колумбии (ELN) – партизанской группировке (вторая по величине после ФАРК – по разным оценкам на 2020-2021 года под ружьем имеет от 3,5 до 5,5 тыс. вооруженных партизан), которая с 1964 года борется против проамериканских правительств Колумбии за установление в Колумбии социализма на принципах кубинской трактовки марксизма и латиноамериканской версии теологии освобождения (христианского социализма). В США и ЕС ELN считается террористическй организацией.

Соответственно, адекватные вопросы заданные в комментариях будут отобраны, переведены на английский и отправлены в Колумбию. А потом, через какое-то время это интервью будет опубликовано там, переведено на русский и опубликовано в блоге. Вопросы надо прислать до понедельника.

Как то вот так. Так что, кому интересна эта, прямо скажем, не самая популярная тема – интересуйтесь.

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