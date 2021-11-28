 

Стали известны цели хакеров, взломавших аккаунты Google Cloud

28.11.2021, 22:18, Новости дня
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Как сообщают представители экспертной среды, взлом аккаунтов Google Cloud осуществлялся преимущественно для того, чтобы получить ресурсы для майнинга криптовалют.

Оказывается, 43 из 50 недавно вломанных аккаунта нужны были для майнинга. Это 86% полученного ресурса. Остальные 14% злоумышленники также использовали в своих целях. Например, они сканировали киберпространство, пытаясь найти новые лазейки для взломов.

Также специалисты по кибербезопасности сообщают, что вредоносное программное обеспечение начинало работать чуть более, чем через 20 секунд после взлома. Сотрудники Google сумели оперативно заблокировать работу хакеров. Также источники сообщают, что атака производилась группировкой из Северной Кореи.



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