Наталья Рудова в День Матери предалась ностальгическим воспоминаниям: “Очень люблю!”

Популярная актриса Наталья Рудова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram сентиментальный коллаж, состоящий из её свежих и архивных фото. Таким образом знаменитость поздравила свою мать с праздником.

Основным снимком подборки стало черно-белое фото, на котором Наталья Рудова позирует еще в школьном возрасте вместе со своей матерью и сестрой, при этом будущая телезвезда находится в центре фото. Над раритетным кадром красуется надпись-поздравление актрисы: “С днем Мам! Мамуль, я очень тебя люблю!”. Также рядом с вышеупомянутым изображением красотка разместила еще одно, демонстрирующее хозяйку аккаунта уже в более зрелом ракурсе. При этом она сопроводила данный кадр записью о том, что, по её мнению, схожесть с матерью можно разглядеть лишь на этом фотоснимке.



Изображение взято с: [email protected]

Предавшись ностальгии, Рудова также решила произвести визуальный “сравнительный анализ” самой себя, в двух последующих постах опубликовав рядом личные фотоснимки, снятые в детские годы и в довольно недавнее время. К слову, артистка высказала предположение, что с годами практически не изменилась.

Источник: www.instagram.com