Тотальный черный – безусловный тренд, но порой он выглядит мрачновато: акцентные элементы гардероба, которые помогут освежить образ

Одежда черного цвета всегда считалась эталоном стиля. Куда бы вы ни отправились, вас всегда выручит маленькое черное платье или черный брючный костюм. Конечно, тотал блэк смотрится стильно и эффектно. Но порой производит слишком мрачное впечатление. Стилисты придумали выход, который поможет освежить ваш полностью черный образ.

Контрастная сумка

Мода на монохром подарила нам стойкое представление о том, что все детали одного образа должны быть выдержаны тон в тон. Однако это не совсем так. Стилисты предлагают собирать аутфит в единой цветовой цветовой палитре, где могут быть более светлые и более темные оттенки одного и того же цвета.

Но как быть с черным, палитра которого не так вариативна? Тотал блэк можно освежить белыми или серыми элементами. Идеально, если для этих целей вы подберете белую сумку с контрастными черными вставками.

Золото и бронза

Чем больше металлических акцентов будет в вашем черном образе, тем лучше. Превосходно оттеняют строгий черный костюм массивные золотые часы или сумка с металлической цепочкой.

Белые кроссовки

Если вы являетесь поклонницей спортивного стиля, наверняка в вашем гардеробе есть черные джоггеры, худи и футболки. Чтобы сделать свой универсальный аутфит неповторимым, постарайтесь придерживаться двух правил. Подберите к спортивному костюму дополнение из другой текстуры. Пусть это будет длинный кожаный плащ. Ну а на ноги наденьте белые кеды или кроссовки.

Яркая обувь

Стоит отметить, что полностью черный аутфит выдержит эксперименты с обувью или сумками любого оттенка. Даже самого смелого и неожиданного. Мода в 2021 году подарила нам тренд на неоновую обувь. Поэтому, если вы любите мини и носите кожаные пиджаки, почему бы не освежить образ классическими зелеными сапогами?

Белая рубашка

Большинство претензий к мрачности черного предъявляют возрастные дамы, которые хотят выглядеть более современно. Черный цвет у лица никогда не вызовет ассоциаций с молодостью. Вот почему хорошим решением станет введение в черный образ белой рубашки. Белый цвет сделает ваше лицо более юным и румяным. Сочетайте контрастную рубашку с пиджаком, шортами и высокими сапогами.

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Аксессуары

Тот же эффект произведут солнечные очки в белой оправе, а также кожаная панамка контрастных оттенков.

Помимо белого и черного хорошо вписываются в черный образ коричневые элементы. Помните об этом, когда будете выбирать базовые аксессуары.

Контрастный блейзер

Если вы хотите выбрать контрастный темный блейзер, можете остановить свой выбор на бордовом или вишневом варианте.

Шарф или свитер, завязанный на плечах

Повседневный расслабленный образ можно компоновать из любых нейтральных оттенков. Если вы любите черный, вы можете составлять аутфит с темно-синими элементами или вещами оттенка хаки. Но все они не так оживляют образ, как делает это серый шарф или серый кашемировый свитер, небрежно повязанный на плечах.