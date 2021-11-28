Девушка накачала губы, но увеличила подбородок, ведь все пошло не по плану
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Девушка стала жертвой последних трендов и решила преобразиться путем увеличения губ. Однако все пошло не по плану и фидер мигрировал в область подбородка. Девушка сняла видео для Тик Ток, в котором рассказала, что все равно добьется цели.
Девушка, работающая визажистом, продемонстрировала, каким стал ее подбородок после увеличения губ.
Однако результат ее устроил. В ролике женщина сложила губы в трубочку, чтобы зрители могли рассмотреть результат.
Он собрал множество просмотров, и многие зрители захотели оставить свой отзыв об увиденном:
«Это плохо. Я записалась к косметолога, но, пожалуй, отменю визит»
«Когда уже закончиться это помешательство на полных губах»
«Очень хочется, чтобы люди научились ценить свою природную красоту»
Рузанна, так зовут героиню публикации, рассказала, что не планирует останавливаться и хочет продолжить совершенствоваться. Она сделала ролик лишь для того, чтобы показать, что филер может перемещаться.
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