 

Девушка накачала губы, но увеличила подбородок, ведь все пошло не по плану

28.11.2021, 21:58, Разное
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Девушка стала жертвой последних трендов и решила преобразиться путем увеличения губ. Однако все пошло не по плану и фидер мигрировал в область подбородка. Девушка сняла видео для Тик Ток, в котором рассказала, что все равно добьется цели.

Девушка, работающая визажистом, продемонстрировала, каким стал ее подбородок после увеличения губ.

Однако результат ее устроил. В ролике женщина сложила губы в трубочку, чтобы зрители могли рассмотреть результат.

Он собрал множество просмотров, и многие зрители захотели оставить свой отзыв об увиденном:

«Это плохо. Я записалась к косметолога, но, пожалуй, отменю визит»

«Когда уже закончиться это помешательство на полных губах»

«Очень хочется, чтобы люди научились ценить свою природную красоту»

Рузанна, так зовут героиню публикации, рассказала, что не планирует останавливаться и хочет продолжить совершенствоваться. Она сделала ролик лишь для того, чтобы показать, что филер может перемещаться.



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