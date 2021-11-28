 

Найем: Начиная с Кучмы и до Порошенко не было ни одного президента, осознавшего последствия нападений на журналистов

28.11.2021, 21:56, Новости дня
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Когда Порошенко был президентом, убили Павла Шеремета.

Дело чести расследовать его поставило все точки: чести у тех, кто принимал дело под контроль, фактически нет. К слову, сегодня день рождения Павла.

Заявление Министерства обороны Украины о причастности журналиста Юрия Бутусова к преступлению, которое будет расследовать Государственное бюро расследований – это очень чувствительный вопрос. Особенно после пресс-конференции.

Начиная с Кучмы и до Порошенко не было ни одного президента, осознавшего последствия нападений на журналистов. У президента Зеленского есть все шансы попасть в этот перечень.

Поэтому актуально все тщательно проверить.

Я очень уважаю Алексея Резникова. И думаю, что у него (в том числе) найдется мудрое решение ситуации.

К слову. Юрию еще не сообщили о подозрении. Поэтому рано говорить, что в этом деле он уже имеет определенный статус. Но если о таком подозрении мечтают, то это плохие мечты. Неадекватные.

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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