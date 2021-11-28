В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – передает его слова ТАСС.

Песков также пояснил, что значит «домашнее задание»: «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) технологический процесс, и там много технологических разных задач».

«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]», – заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.