 

В Белоруссии исключили угрозу вооруженного конфликта на границе

28.11.2021, 21:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНесмотря на обострение ситуации у границы Белоруссии со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта, сообщил телеканалу СТВ государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – цитирует его РИА «Новости».  Он подчеркнул, что белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить».

По словам Вольфовича, авиация Белоруссии и РФ с 2013 года проводят мероприятия по совместному боевому дежурству вдоль границы, периодически осуществляются пролеты стратегической авиации. При этом он отметил, что «это не так часто, как на территории сопредельных стран (НАТО)».

Госсекретарь обратил внимание, что создаваемые двумя странами совместные учебные центры не несут угрозы.

«Они будут готовить танкистов и мотострелков в России, летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны – на территории Беларуси. Они никакой угрозы сопредельным странам не представляют. Тем более это все делается на плановой основе», – сказал он.

Вольфович рассказал, что с 2004 года начали нарастать группировки вооруженных сил стран блока НАТО на территории Польши и стран Балтии. Вместе с тем, по его словам, в последнее время под видом борьбы с нелегальной миграцией только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тыс. человек, из них 15 тыс. – военнослужащие, которые максимально приближены к границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.



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