Администрация Кузбасса запретила журналистам общаться с выжившими горняками

Похороны погибших проходят в закрытом от прессы режиме.

Журналистам запретили общаться с горняками, пострадавшими во время аварии на шахте «Листвяжная» в беловском поселке Грамотеино, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Сейчас многие из выживших горняков находятся в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

«У нас категорический приказ Минздрава Российской Федерации лечить, а не превращать пациентов в клоунов. Поэтому даже, видите, у нас полицейские стоят на входе», — сообщили «Новой» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса (АПК).

Корреспонденты «Новой» попросили показать соответствующий документ. После этого в АПК уточнили: «Коллега ошибся. Подобного приказа нет. К пострадавшим не пускают по рекомендации врачей».

В АПК также отказались сообщить о дате отпевания и похоронах горняков, несмотря на просьбы журналистов. О том, что церемонии прощания уже состоялись, большинство корреспондентов узнали постфактум из сообщений государственного агентства РИА Новости.

«На отпевании, которое прошло в Храме Покрова Божией Матери в Калтане, собралось более сотни жителей и несколько десятков спасателей. Уже за час до начала храм был заполнен людьми настолько, что люди стояли толпой во дворе», — сообщило агентство сегодня утром.

По словам генерального директора военизированной горноспасательной части МЧС РФ Николая Медведева, сегодня хоронят двоих из пяти погибших спасателей.

В пресс-службе заявили, что агентство РИА Новости от них «никакой информации не получало».

«Министерство социальной защиты Кузбасса ведет индивидуальную работу с каждой семьей. Согласие на присутствие представителей СМИ на похоронах не получено», — сообщили там.

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«Помянем пацанов, и все. Пойдем дальше спускаться»

Репортаж из кемеровского поселка Грамотеино, где и после трагедии шахтеры будут вновь и вновь спускаться под землю

Трагедия на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате взрыва и пожара на глубине 250 метров погиб 51 человек, среди которых 46 горняков и пять спасателей. Изначально сообщалось о 52 погибших, но позже одного спасателя нашли живым, его отвезли в больницу.

Корреспонденты «Новой» ранее сообщали, что журналистов не пускают на место трагедии. Общение чиновников с прессой происходит перед въездом на предприятие в палаточном лагере. Вопросы руководителям оперативного штаба разрешается задавать, только предварительно согласовав их с пресс-службой.

Жена отработавшего на «Листвяжной» 33 года горняка обвинила в трагедии владельцев шахты. По ее словам, метан на предприятии всегда зашкаливал. Женщина также рассказала, что в ночь с 14 на 15 ноября в лаве был пожар, но никаких мер не было принято.

Анонимный шахтер рассказал в соцсетях о сверхурочной работе и игнорировании техники безопасности со стороны начальства. В шахте регулярно превышалась концентрация метана, утверждает он. При этом публично говорить о нарушениях на предприятии отказались почти все горняки.

Вчера директора угольной шахты «Листвяжная» Сергея Махракова отправили в СИЗО до 25 января 2022 года по делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК). По этому же делу арестовали замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка.

Всего по факту трагедии на шахте задержано пять человек. По статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК) СК возбудил уголовное дело против двух главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Елизавета Кирпанова, специальный корреспондент

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