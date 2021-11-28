 

Мнение: Литий-ионная война

28.11.2021, 21:28, Разное
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О подоплеке "заботы" о демократический процессах в Конго.

Литий-ионная война

Западные страны очень обеспокоились судьбой африканских государств, в которых развернул работы Китай. Так, издание The Guardian опросило ряд работников китайских предприятий в Конго и выяснило страшное: китайское руководство повышает на конголезских подчинённых голос!

Обеспокоенность судьбой несчастного Конго понятна — Китай стал доминирующим игроком в сегменте электротранспорта. А по прогнозам, к концу десятилетия в Европе будет 28 заводов по производству литий-ионных элементов, производственные мощности которых должны увеличиться на 1440% по сравнению с уровнем 2020 года. В значительной степени этот рост будет обеспечен азиатскими компаниями.

Сегодня КНР — крупнейший в мире рынок электромобилей и крупнейший производитель аккумуляторов. Китайская Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) контролирует около 30% мирового рынка аккумуляторов для электротранспорта. В 2020 году китайские заводы поставляли 85% готового к использованию кобальта. А большая часть этого кобальта поступает из Демократической Республики Конго, где почти 70% горнодобывающего сектора занимают китайские компании.

В августе 2021 года Китайская молибденовая компания (CMOC) объявила об инвестициях в размере 2,5 млрд долларов в производство меди и кобальта на территории Конго. Чудовищно, просто чудовищно. Мы переживаем вместе с коллегами из The Guardian, которые пишут следующее: "доминирование Китая на медно-кобальтовых рудниках Демократической Республики Конго имеет свою цену, согласно заявлениям конголезских рабочих, работающих на них". Конголезские рабочие рассказывают ужасные вещи, демонстрирующие недостаток демократии среди граждан КНР: “Китайцы очень плохо относятся к конголезцам. Им нравится оскорблять нас. Они любят повышать голос. Даже за небольшую провинность ты будешь наказан".

Но самое ужасно, судя по всему не это, а тот факт, что США отстают в развитии электротранспорта не только от Китая, но и от Европы. Им вряд ли помогут инвестиции в размере 174 млрд долларов “для завоевания рынка электротранспорта”, о которых объявил Джо Байден. Китай строит эквивалент одной мегафабрики батарей в неделю по сравнению с одной раз в четыре месяца в США. Это данные не коварной китайской пропаганды, а американских политиков.

Создается новая глобальная литий-ионная экономика. Пока неясно, насколько значительную долю она займёт и насколько значимую роль будет играть. Но Соединенные Штаты практически не имеют шансов стать её лидером. Поэтому надо озаботиться судьбой конголезцев, на которых повышают голос китайские руководители.

https://t.me/rubezh_rs/1533 – цинк

Стоит отметить, что фашистский переворот в Боливии поддерживаемый США был организован в том числе для захвата контроля над крупнейшими в мире месторождениями лития. Разумеется, под пафосную болтовню о том, как Вашингтон заботится о демократии в Боливии.
После того, как хунта с треском провалилась и масисты вернулись к власти, эти планы пошли прахом. Интересующихся разработкой месторождений лития немцев боливийцы поставили перед выбором – либо валите, либо платите за поддержку гос.переворота. Плата за это – инвестиции в территории окружающие месторождения. Немцы склонны согласиться, но до сих пор торгуются об объемах "социальной нагрузки", которую на них взваливают Арсе и Моралес. Потому что литий очень нужен. Даже от "недемократического режима".

Источник: Colonel Cassad



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