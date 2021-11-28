В РФ начались продажи ноутбуков Huawei MateBook D 14

Обновленную версию китайских ноутбуков Huawei MateBook D 14 уже можно найти на полках российских магазинов. По имеющейся информации, их конструкция основана на процессорах AMD Ryzen 5 5500U.

Соотношение оперативной и основной памяти в ноутбуке – 8 к 512 Гб, сообщают представители китайской компании. В таком исполнении ноуты продают по цене почти 65 тыс. рублей.

У этих ноутбуков тонкие металлические корпусы, выпущенные в сером цвете. Размер диагонали экрана составляет 14 дюймов. Емкий аккумулятор должен обеспечить десятичасовую автономную работу устройства даже в затратном режиме просмотра видео. Мощность зарядного устройства здесь составляет 65 Вт. Не очень много, но достаточно, чтобы обеспечить подзарядку на средней скорости.