Елена Летучая заинтриговала подписчиков оригинальным конкурсом: “За лучшую подпись”

Популярная телеведущая Елена Летучая разместила на личной странице в Instagram видоролик, который сопроводила конкурсными условиями для подписчиков. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от фолловеров.

Главной визуальной составляющей публикации Елены Летучей стало видео, в кадрах которого она под лирическую музыку выходит из своей гримерной и, пристально глядя в объектив камеры, медленно дефилирует по коридору. Красавица одета в длинное белое платье в пол на бретелях, крой которого представляет взору зрителя вид на её обнаженные плечи и внушительную часть пышного бюста, а также на обтянутую эластичной тканью соблазнительную фигуру. Хозяйка аккаунта решила проявить креативный подход к оценке своего выхода и предложила подписчикам придумать подпись к упомянутому видеоролику, пообещав поощрить автора наиболее удачного слогана подарком.

Неудивительно, что большинство посетителей микроблога сразу принялось упражняться в славословии: лента комментариев запестрела множеством фраз и даже стихотворных строк с претензией на оригинальность. Впрочем, стоит отметить, некоторые предложенные варианты попросту дублировали уже давно известные строки поэтов и авторов популярных песен. Менее претенциозные поклонники предпочли ограничиться “влюбленными” эмодзи и эффектными комплиментами, восхваляющими красоту и грацию их любимицы.