“Идиотизм и публичный акт избирательного правосудия”. Аваков – об уголовном производстве против Бутусова

“Возбуждение ГБР дела по Юрию Бутусову – это идиотизм и еще один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть. Воскресные торопыги-підлабузники демонстрируют мстительность обиженной власти”, – заявил Аваков.

Он добавил, что не имеет значения, была ли у Госбюро расследований команда от президента Украины Владимира Зеленского или от его окружения.

“Стыд и позор!” – резюмировал экс-министр.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4630740197016050

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Он отметил, что видео было снято во время учений подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

“Ничего героического в этом видео нет, просто слово ко Дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами”, – заявил он.

28 ноября в ГБР сообщили, что проверяют законность действий Бутусова, для этого открыли два производства – по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Комментируя открытое производство, Бутусов сказал, что окружение Зеленского “сделало блестящий подарок российской пропаганде”.

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. “Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

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