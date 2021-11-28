В ГУР Минобороны заявили, что РФ может использовать материалы, опубликованные украинскими журналистами в соцсетях

Таким образом в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на публикацию главного редактора “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова видео, на котором он стреляет из артиллерийского орудидя. Заявление ГУР МО опубликовали 28 ноября на странице ГУР МО в Facebook.

“Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан”, – отметили в посте.

В ГУР призвали украинцев внимательно относиться к обнародованию информации, “которая может привести к гибели людей или усложнить сотрудничество с международными партнерами в сфере обороны”.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2258261620982214

Министерство обороны Украины осудило поступок Бутусова, об этом написала пресс-служба ведомства.

“Юрий Бутусов выложил на личной странице в Facebook видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20… В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных Сил”, – заявили в релизе.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Он отметил, что видео было снято во время учений подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

“Ничего героического в этом видео нет, просто слово ко Дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами”, – заявил он.

28 ноября в ГБР сообщили, что проверяют законность действий Бутусова, для этого открыли два производства – по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Комментируя открытое производство, Бутусов сказал, что окружение Зеленского “сделало блестящий подарок российской пропаганде”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября 2021 года провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. “Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

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