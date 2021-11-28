“И так будет с каждым неугодным”. Соцсети отреагировали на дело ГБР против Бутусова

В Госбюро расследований (ГБР) 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов “наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину”.

“ГОРДОН” собрал реакцию соцсетей на открытие против главреда СМИ уголовного производства по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины (УКУ).

Редактор сайта “Европейская правда” Сергей Сидоренко назвал ситуацию “адским стыдом, который не завершится ничем, но серьезно навредит государству”.

“Они реально идиоты и настолько не понимают, что делают? Или понимают и настолько утратили реальность? Или некоторые не понимают, а другие вокруг – сознательно вредят и подставляют? Или другой вариант? Тогда какой? – написал Сидоренко в Facebook. – Потому что это очень похоже на попытку “потрогать” рубикон, переход которого является очевидной угрозой для всех”.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/4482187488502298

Бутусова поддержал в Facebook бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк.

“Это за пределом здравого смысла”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/4681041861956724

Председатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах отметил в Facebook, что “молчал” когда опубликовали расследование Bellingcat, после заявлений бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбы в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, после пресс-марафона за участия президента Владимира Зеленского, “хотя было совсем уж тяжело сдержаться”.

“Молчал не просто так, а потому, что не хочу ничего плохого говорить о действующей власти (хоть и такой) из-за ситуации на границе [с РФ]. Но сейчас я прочитал, что ГБР будет расследовать какое-то видео с Бутусовым. Тем самым, который рассказал всем про “вагнергейт”. И, в виду этого, опять вынужден напомнить: президент моей страны – кретин”, – написал Булах.

https://www.facebook.com/dmytro.bulakh/posts/4253829038062248

Журналист и историк Вахтанг Кипиани, комментируя открытое против Бутусова уголовное производство по статье 437 УКУ, указал в Facebook, что насчет российского президента Владимира Путина “такого производства нет”.

“Благодаря зеленому уклонисту мы теперь точно знаем, кто развязал и ведет агрессивную войну”, – добавил Кипиани.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159502224757410

“И так будет с каждым неугодным…”, – резюмировал в Facebook о деле против Бутусова бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6509425755798005&id=100001919342118

В ГБР заявили, что, по предварительной информации, видео с Бутусовым снято не в зоне ООС.

“Будут проверены также возможные должностные нарушения лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению”, – уточнили в ГБР.

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. “Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

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