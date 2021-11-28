Песков заявил об отсутствии планов объявлять общенациональный траур после ЧП на «Листвяжной»

Объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет, не планируется. (…) Был же траур в регионе», – передает его слова ТАСС.

«Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит», – добавил Песков.

Число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 126 человек, из них 51 человек погиб.

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).