 

Песков заявил об отсутствии планов объявлять общенациональный траур после ЧП на «Листвяжной»

28.11.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОбъявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет, не планируется. (…) Был же траур в регионе», – передает его слова ТАСС.

«Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит», – добавил Песков.

Число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 126 человек, из них 51 человек погиб.

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Памфилова предложила развести учебный и избирательный процессы

25.11 / Представлена новая видеокарта GeForce RTX 3060 Metaltop Mini

16.11 / NASA откладывает полет на Луну с высадкой астронавтов

11.12 / Ученые из УрФУ разрабатывают радар, который уменьшит количество автоаварий

09.10 / Лавров заявил о невозможности расследовать инцидент с Навальным без фактов

28.06 / Захарова указала на несостоятельность «лидерства» Запада

14.12 / “Главное, что жива”. Друг Заворотнюк рассказал о самочувствии онкобольной актрисы

23.03 / Саакашвили: Жмак пытался реформировать “Укрзалізницю”, но за нее борются слишком большие группы интересов

12.11 / Россия приготовилась к «нелицеприятному разговору» о Навальном в Совбезе ООН

07.06 / “Я научилась этому очень поздно”. Нина Матвиенко рассказала, почему прощает обидчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика