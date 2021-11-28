 

Минск обвинил Киев в нагнетании темы миграции ради средств от «западных кураторов»

28.11.2021, 20:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраина специально нагнетает тему угрозы от мигрантов с белорусской территории, чтобы получать средства от своих «западных кураторов», сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу СТВ.

«Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – это страны, входящие в блок НАТО, – то то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины – ред.) … не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», – передает его слова РИА «Новости».

Вольфович также обратил внимание на принятое украинскими властями решение в рамках учений «Полесье» на границе с Белоруссией отработать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. «Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека, украинцев, по-моему, за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране», – добавил госсекретарь.

При этом Вольфович заявил, что пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта.

«Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – сказал он.

По словам государственного секретаря, белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить».

«Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация», – сообщил он.

Ранее Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса.



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