 

Сторонники Греты Тунберг взорвали нефтехранилище стратегического резерва Индии

28.11.2021, 20:51, Разное
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Экоактивисты совершили нападение на нефтехранилище Форт-Джеймс вблизи индийского Мумбаи после того, как правительство страны приняло решение продать хранящиеся там горюче-смазочные материалы на свободном рынке. Экологи скандировали имя Греты Тунберг и организовали несколько хлопков и массовое задымление в основном резервуаре.

Правительство Индии приняло решение выбросить на рынок 39 млн баррелей нефти в координации с США, Китаем, Японией и Южной Кореей. Против данного решения выступают экологи, которые заявляют, что такие действия приведут к увеличению углеродного следа и ускорит глобальное потепление. Ответственность за нападение на нефтехранилище взяла на себя радикальная экологическая группировка «Зелёный джихад во имя жизни на земле», недавно присягнувшая на верность Грете Тунберг. 

Её сторонники при помощи самодельных хлопковых устройств взорвали стену нефтехранилища и бросили в главный резервуар несколько десятков горящих «коктейлей Молотова». По мнению членов группировки, таким образом они предотвратили ужасную ошибку правительства и не дали нефти попасть на рынок.

«Лучше пусть эта нефть сгорит, чем поступит на рынок и будет использована в экологически вредных производствах. Мы хотим, чтобы наше правительство запомнило: мы не позволим им заниматься экологическим терроризмом, даже если этого требует Белый дом. Попытка вбросить нефть из стратегического резерва на рынок подрывает стабильность и раздувает пожар глобального потепления», – считает представитель «Зелёного джихада» Пративасан Банерджи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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