 

Живи на свои! – Личное мнение

28.11.2021, 20:44, Разное
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Голенька Бузова недавно вспомнила свой развод. Поводом, как я понимаю, стали очередные роды новой жены бывшего мужа.

«Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…». Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год», — рассказала гОленька.


Фото: Соцсети

Судя по интонации, гОленька ставит в упрёк Тарасову, что из его квартиры убрался не он самолично, а выставил оттуда потерявшую официальный статус жены ТараБузову.

Впрочем, ещё и не такое бывает.

Адвокат Жорин в своём канале недавно рассказал похожую историю:

https://t.me/advokatzhorin/486

То есть, региональный директор Наташка исправно платит ипотеку за свою хату, в которой совместно с ней проживает и молодой телом фитнес-тренер.

Так продолжается пару лет, а потом вдруг Наташка с тренером расстаётся. Парень требует вернуть деньги — и за подарки, и за переводы, которые якобы давал в долг сожительнице.

Сумма набежала немалая — шестьсот с хвостиком тысяч. Тут и еда, и прокладки, и взносы по ипотеке.

Что тут сказать?

Желание усесться на шею партнёра не ново — во все времена так было. А потом упрекать — вот, выгнал меня из квартиры, верни подарки назад и так далее.

Чтобы не было таких ситуаций, есть известное всем решение: живи на свои.

Подарки не принимай. Что даришь — записывай. Твоё — это твоё, а на чужое не раскрывай хлебальник.

Жалко выглядит.

Источник: Лена Миро



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