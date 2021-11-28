 

Мнение: Финские защитники “Мемориала”

28.11.2021, 20:34, Разное
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Защитники "Мемориала"

Вчера в Хельсинки прошла акция в защиту Мемориала и педофила Юрия Дмитриева: "Уберите свои руки от Мемориала! Освободите Дмитриева!"

Защитники "Мемориала" видимо совершенно сознательно решили встать у памятника кровавому палачу и союзнику Гитлера Маннергейму.
Человеку, при котором за несколько месяцев 1918 года, в процентном отношении к населению страны, было репрессировано в 2-3 раза больше граждан, чем за 30 лет руководства И.В.Сталина. Человеку, который проводил этнические чистки русского населения и выдавал наших пленных-евреев немцам. Соратнику Гитлера и Гиммлера, есть у него очень душевное фото с рейхсфюрером СС.

Никакие агенты "кровавой гебни" не придумали бы лучшего саморазоблачения этой либеральной лавочки.

https://vk.com/wall10412510_43745 – цинк

Закрытие "Мемориала", которое рано или поздно безусловно произойдет, стоит осуществить (не только и не столько поэтому, но и поэтому тоже), чтобы послушать вой всей этой шоблы по поводу закрытия "Мемориала".
Прокуратура, не подкачай. Страна ждет закрытия этого клоповника. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

Источник: Colonel Cassad



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