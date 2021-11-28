Романенко: Из всех тупых решений у Зеленского находят традиционно самое тупое

И тут со дна постучали.

Из всех тупых решений у Зеленского находят традиционно самое тупое. Как можно было подлить бензина в тлеющий костерок под режимом Зеленского? Правильно – возбудить ГБР против Бутусова.

Очевидно, что паноптикум политических пенсионеров у Шустера не очень бодрит Зеленского, потому нужна молодая кровь с народными гуляньями в центре Киева.

Тут Зеленский попал в яблочко и своими руками запустил черного лебедя. Впрочем, никто из нас уже не сомневается, что Владимир Александрович хочет закончить быстрее Януковича. И, судя по тенденциям, таки добьется этого.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—