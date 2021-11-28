Мнение: Омикрон – смех и грех

Возникающая на глазах буквально из ничего очередная мировая истерия – на этот раз по поводу некоего «омикрона» из Южной Африки – у меня уже ничего, кроме хохота, не вызывает. Самое смешное – то, с какой скоростью самые отвакцинированные – по самое не балуйся – страны начали закрывать границы, стремясь «не допустить» к себе «переносчиков омикрона». Впереди всех, как всегда, Израиль, который «победил ковид» – за счет уже не просто вакцинации, а также почти тотальной ревакцинации.

Там уже и Британия – вводит карантин для всех приезжающих, независимо от “статуса вакцинирования”. Умора!

Алё, пацаны! Ну вы ж привиты, у вас этот… как его… да, иммунитет! Чего вы боитесь? Вакцину вколол – защиту получил! Вакцинный иммунитет – он же самый лучший! Чего бояться? Подумаешь, «омикрон» какой-то. Что он вам сделает?

Не, вы что. Скажи такое – посмотрят как на идиота. Что там Израиль – весь мир забегал, как ошпаренный. Падают биржи, падает нефть, биткойн – и тот падает. Народ опасается – чего бы вы думали? Всемирного локдауна! Серьезно – для защиты от… нового ужасного штамма, который, о ужас… (тут все начинают шептаться с вытаращенными глазами) возможно, пробивает вакцины!!

Именно уровень всеобщей паники лучше любых полиграфов показывает, насколько на самом деле власти других стран доверяют «вакцинам от ковида». Оказалось, что примерно ни на сколько. Стоило лишь объявить, что где-то, черт знает где, возможно, появился некий штамм, который, не дай бог, может заражать вакцинированных так, как будто они невакцинированные – всё. Как будто ждали.

Но тут возникает естественный вопрос: позвольте, господа – но если вы до такой степени не уверены в сколь-нибудь устойчивой вакцинной «защите» при появлении нового штамма, то почему вы с таким напором и с такой страшной силой заставляли всех прививаться не до конца проверенными вакцинами? Допустим, в самом деле появился «новый штамм», который с легкостью обходит «вакцинные иммунитеты». Это ведь означает, что все предыдущие вакцины надо выбросить на помойку, а все полученные «вакцинные куар-коды» попросту стереть, не так ли? А все эти «уровни вакцинированности» в разных странах в «60%» и «90%» (как и российские «36%») – все в одинаковой степени превращаются в тыкву?

(между прочим, именно так и говорят – дескать, «штамм дельта» за пару месяцев во всем мире вытеснил предыдущую «уханьскую» версию, а новый «омикрон» может разделаться с «дельтой» еще быстрее)

Значит, теперь БигФарма станет варить новые растворы – и их спустя какое-то время с тем же неослабевающим энтузиазмом начнут колоть всем желающим и нежелающим? То есть – эта музыка будет вечной?

Что ж, спасибо, я так и думал. Позвольте только, я постою в сторонке – как и в прошлый раз.

UPD. Особо, конечно, доставляют высказывания типа “новый штамм настолько опасен, что им могут заражаться и передавать заболевание друг другу даже вакцинированные” – которыми обмениваются посвященные, сладко дрожа от ужаса. Люди до такой степени инфантильны, что они так и не удосужились узнать: и без всякого омикрона вакцинированные уже сейчас могут и заражаться, и передавать заболевание, и даже умирать “от ковида” – то есть, каким бы ни был “омикрон” – НИЧЕГО, по сути, не меняется! О-хо-хо… Цирк.