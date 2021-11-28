Мнение: Первые 30 минут ядерного удара СССР по США

Схема сценария ядерного удара СССР по США.

Удар:

0-5 минут – запуск межконтинентальных баллистических ракет и ракет малой дальности.

5-13 минут – удар ракет малой дальности.

25-30 минут – удар межконтинентальных баллистических ракет

Обнаружение удара:

0-5 минут – спутники фиксируют пуски, радары фиксируют пуски ракеты малой дальности

5-13 минут – системы обнаружения фиксируют удары ракет малой дальности

10-23 минут – радары обнаруживают пуски межконтинентальных баллистических ракет

25-30 минут – системы обнаружения фиксируют удары межконтинентальных баллистических ракет.

Ниже, схема подтверждения ядерного удара от поступления первой информации о пусках до удара первых ракет.

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Плюс еще.

От 2 до 12 минут – приведение в действие систем связи в условиях ядерной войны, а также кораблей, самолетов и шахтных установок с ядерным оружием.

От 18 до 25 минуты глобального удара – последний момент для генерации сообщения для запуска МБР под атакой.

От 25 до 28 минуты глобального удара – последний шанс безопасного запуска МБР.

Схемы вот из этой книги.

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