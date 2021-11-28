 

Мнение: Первые 30 минут ядерного удара СССР по США

28.11.2021, 19:40, Разное
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Схема сценария ядерного удара СССР по США.

Удар:

0-5 минут – запуск межконтинентальных баллистических ракет и ракет малой дальности.
5-13 минут – удар ракет малой дальности.
25-30 минут – удар межконтинентальных баллистических ракет

Обнаружение удара:

0-5 минут – спутники фиксируют пуски, радары фиксируют пуски ракеты малой дальности
5-13 минут – системы обнаружения фиксируют удары ракет малой дальности
10-23 минут – радары обнаруживают пуски межконтинентальных баллистических ракет
25-30 минут – системы обнаружения фиксируют удары межконтинентальных баллистических ракет.

Ниже, схема подтверждения ядерного удара от поступления первой информации о пусках до удара первых ракет.

* * *

Плюс еще.

От 2 до 12 минут – приведение в действие систем связи в условиях ядерной войны, а также кораблей, самолетов и шахтных установок с ядерным оружием.
От 18 до 25 минуты глобального удара – последний момент для генерации сообщения для запуска МБР под атакой.
От 25 до 28 минуты глобального удара – последний шанс безопасного запуска МБР.

Схемы вот из этой книги.

Источник: Colonel Cassad



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