 

Мнение: Сиамские близнецы Кузбасса

28.11.2021, 19:38, Разное
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«Единая Россия» исключила из партии экс-мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину.  За то, что в тот самый день, когда на шахте «Листвяжная» произошел взрыв и погиб 51 человек, Старченко вступил в должность мэра города и устроил банкет в честь этого мероприятия. Губернатор Кузбасса тут же уволил Старченко с должности градоначальника.

Правда, Старченко утверждает, что банкета не было, а если он и был, то его на нем не было, и никаких тостов никто не поднимал.

Это что же получается, «Единая Россия» не разобралась?  Или «Единая Россия» вместе с губернатором засуетились и решили продемонстрировать решительную непримиримость к тем, кто не скорбит, чтобы поменьше говорили про собственника шахты «Листвяжная» – компанию « СДС-Уголь», входящую в холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС)?  Чтобы помалкивали, что СДС – надежда и опора «Единой России» на Кузбассе? Что СДС всегда и во всем поддерживал «Единую Россию», а «Единая Россия» – всегда поддерживала СДС? Что СДС и «Единая Россия» – это чуть ли сиамские близнецы Кузбасса?

Неровен час народ договорится, что «Единая Россия» поддерживала управленческие решения СДС, а по большому счету и «традиции» работы шахты «Листвяжная», которые и привели к трагедии. Вот чтобы никто не говорил об этом, видимо, и решила «Единая Россия» исключить из партии экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко.

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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