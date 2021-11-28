Личное: “Владеет словом в совершенстве”

Это письмо сама разберу, с вашей помощью.

А потом вам предложу подобное для самостоятельного разбора.

Здесь не интересно разбирать, как быть автору (никак, просто угомониться).

Здесь интересней разобрать, как падала ее значимость в отношениях, хотя ее намерением было значимость растить.

И вы сами потом такое же будете разбирать.

zerfee

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пишу в надежде попасть к вам на разбор.

Мне 37 лет, в разводе, двое детей – 5 и 10 лет, девочки. Работаю в сфере дизайна, с апреля этого года ИП, вроде получается неплохо, постоянно есть заказы, взяла помощницу.

Ему 40 лет, в разводе, есть сын 5 лет, платит алименты. Он бурят, давно живёт в Москве, киноредактор в одной из крупнейших студий, отборщик на Кинотавре и т.д. Очень интеллигентный и эрудированный. Владеет словом в совершенстве.

Мы встречались полтора года. Сначала месяц общались удаленно (был локдаун в Москве), потом встретились и влюбились. Я видела как нравлюсь ему, он говорил, что я какой-то подарок. Всё лето мы провели вместе, практически жили вместе, то у него, то у меня. Он переехал в соседний подъезд почти сразу, снимает квартиру у моей подруги. Читал мне книги по телефону, пока я ехала на дачу к детям.

(Автор помогла герою снять квартиру в соседнем подъезде. Это с одной стороны дополнительное удобство для встреч, но с другой стороны – щипцы. В каком случае положительный фактор становится отрицательным?)

У него крайне узкий круг общения, в основном он общается только с теми, с кем работает, друзей как будто нет. У меня круг общения гораздо больше, есть близкие друзья, мы давно дружим семьями. Конечно я его со всеми познакомила, но со временем, он как будто стал избегать общения.

(Если у человека нет друзей, значит ему не нужно общение ни о чем, он любит общаться по делу. Но автор как Спасательница одарила героя своими друзьями и это стало еще одними щипцами)

Осенью я видимо нависла над ним в ожидании дальнейших шагов, вроде всё шло к тому, чтобы жить вместе, но он не предлагал и не обсуждал. Я не спрашивала, потому что такой вопрос с моей стороны звучал бы как предложение. Мне казалось, что так лучше не делать.

Я могла у него остаться на ночь, если мои дети ночевали у папы. Он у меня не оставался, хотя в какой-то момент я предложила.

(Мужчина не соглашался даже разово ночевать у автора, но автор считает, что “все шло к тому, чтобы жить вместе”. То есть она Штурман, не замечающий обратную связь. Это очень сильно тормозит динамику. Каким образом? )

Наверное мои ожидания были слишком очевидны и он начал отдаляться. Внешне всё выглядело нормально: мы продолжали всё свободное время проводить вместе, ездили отдыхать, он за всё платил, я старалась привнести что-то в виде сюрпризов, порадовать его. Но внутренне, я чувствовала, что нет дальнейшей интеграции, я переживала. Я старалась отвлечься, много работала, много делала для семьи, занималась детьми.

Весной он предложил всем вместе с детьми поехать на море. Я нашла тур, сказала, что за детей и себя могу заплатить сама. Он никак не отреагировал и на пару месяцев мы забыли об этом. Я решила, что он передумал, но через пару месяцев он повторил вопрос. И снова замолчал на пару месяцев. Вопрос с морем стал каким-то странным. Он вроде и сам предложил, но дальше никак не двигался. Я подозревала, что он уже не хочет ехать, но и отказаться не может.

(Намерения человека – это всего лишь намерения и чаще всего человек предлагает то, чего хотите вы, а не он. А вы должны предлагать ему то, чего хочет он. Так будет компромисс. Очень легко понять, чего хочет человек, если обращать внимание на то, как он проводит время без вас, как он проводил его до вас, что вызывает в нем интерес и подъем. Но Штурманы сфокусированы только на своих планах, они не видят, что любят их партнеры. Поэтому для них всегда шок, почему “общие планы” не реализуются)

Его сын занимает центральное место в его жизни. Как-то раз, я пошутила, что он ещё не познакомил меня со своими друзьями, он ответил «я хочу познакомить тебя с единственным человеком, своим сыном». И всё вроде было хорошо, с дачи вернулись мои дети, мы стали гулять полным составом, ездить в музей, вечером смотреть фильмы, но со временем его сын стал толкаться, хлопать дверьми, кричать «не входите ко мне» и т.д. Мы всё это обсуждали, делали паузы в их общении и вроде всё стало налаживаться.

(Про сына автор сказала в начале письма “платит алименты”, а на самом деле сын регулярно живет у мужчины. То есть главное, что должна была сделать автор – наладить отношения с его сыном. С 5-летним мальчиком это легко, достаточно было понять, во что он любит играть и составить ему компанию. Но автор слишком занята собой)

Но летом, его сын стал спрашивать «а Наташа останется на ночь?», «я не хочу, чтобы она оставалась». Мой мужчина разговаривал с ним, но никак не обозначал свою позицию, только спрашивал «почему не хочешь».. Это стало повторяться вновь и вновь. Я конечно перестала оставаться, у меня появился неприятный осадок. Я не понимала какое место я занимаю в его жизни, к чему всё это идет.

(Она недовольна, ей неприятно. Она уверена, что мужчина должен обеспечить ей комфорт в отношениях с сыном. То есть она хоть и “осознает” свое желание быть с ним, но считает, что он сам для этого должен постараться)

Как-то раз я приставала к нему, пока он мыл посуду, а он пошутил «о, ты сейчас выиграешь у тарелки» мне стало очевидно, что я раздражаю его.

(Мужчина, живущий в съемной квартире, вряд ли помешан на чистоте. Но посуду при этом мыл он, а автор к нему приставала. Скорее всего так и было в их отношениях. Ей хотелось от него больше секса, а создавать уют она не торопилась. Быть дояркой и при этом некомфортной в быту – это лучший способ угробить значимость)

Потом мы поссорились из-за окон. Я люблю спать с открытыми окнами, он с закрытыми. Я открыла окно без его разрешения, он был недоволен. Было лето. Утром он был недоволен тем, что я включила телевизор не спросив его. Днём я сказала, что не хочу раздражать его, что я хочу семью, а он явно нет и наверное нам пора расстаться.

(Обратите внимание, когда мужчина особенно недоволен ею в быту, автор делает ему предложение пожениться. Почему она подбирает такие моменты? И делает она это предложение сварливо, в форме скалки)

Он выглядел очень удивленным, стал уверять меня, что хочет того же, что видит меня рядом в старости и т.д. Я сказала, что мне нужно всё обдумать. Через пару дней мы встретились, стали разговаривать, я видела, что с каждым словом теряю позиции. Очень жалела об этом разговоре. В итоге мы помирились и какое-то время всё было хорошо.

Но со временем всё стало выглядеть так, что он отдаляется от меня стремительно, но внешне соблюдает видимость пары. Я не находила ответов, на мои вопросы он говорил, что считает наши отношения прекрасными и что у нас всё хорошо. Но если что-то происходило, я понимала, что должна справиться сама, что я как бы не могу к нему обратиться. Что вроде и взрослая позиция, но я не видела, что это партнёрские отношения. Мы как бы были отдельно. Я спросила его об этом. Спросила о поддержке, сказала, что мне иногда нужно, чтобы он сказал «мы вместе справимся». Он сказал, что у меня инфантильная позиция.

(Для старых девочек “партнерские отношения” – это когда мужчина опекает их как отец. Они не думают, что сами должны опекать этого мужчину, если это именно партнерский обмен опекой и поддержкой)

Осенью был кинофестиваль в Питере и он меня туда активно звал ехать вместе, мы поехали, отлично провели время, перезнакомил меня со всеми своими коллегами и начальством. Но ощущение того, что мы отдельно усиливалось. Меня стала страшно раздражать его манера купить.

В начале ноября он ехал в такси, таксист не соглашался переключить музыку. Он мне скинул песню «прям про тебя». Оказалось, основные слов в песне «у неё 4 колечка на её тачке (у меня ауди, у него кстати машины нет) и ни одного на безымянном, у неё 4 колечка на её тачке, она бы всё отдала за одно обручальное». Я испытала шок, но ничего не ответила.

(Шок был связан с бомбежкой короны. Автор была разгневана фактом, что мужчина не только в курсе, как сильно она хочет замуж, но и подшучивает над этим ее желанием. И автор решила его наказать)

Вечером он ждал меня у себя, я пришла, мы посмотрели фильм вместе. Днём мы разговаривали по телефону и от него проскочила фраза «наши отношения начали разрушаться», пришёл ко мне. Я уже вся была расшатана, подготовила то, что я хочу сказать ему. И сказала.

– я не понимаю, есть ли у тебя место для меня. Я совсем не подхожу тебе, я не та, с кем ты будешь счастлив. У нас были чудесные отношения, много красивых, романтичных, нежных моментов, я буду сильно скучать. Я смотрю на наши фотографии и что я вижу? Что у нас была возможность быть настоящей парой, друг за друга горой. о есть кое-что, что не было сказано никогда, очень простые слова (смотрю ему в глаза)

– какие?

– Я люблю тебя, смотрю на него

Он опустил глаза в стол, сжался «Это очень серьезные слова»

– я не та, кому ты мог бы их сказать… тогда наверное больше нечего обсуждать, всё понятно, нам пора расстаться

– я хотел предложить другое

– ?

– сделать паузу

– как хочешь… вещами и ключами сейчас обменяемся?

– потом

У меня всё это время лились слёзы, не могла остановить.

Обнял меня, нежно поцеловал, ушёл.

(Я часто вижу, что вы не можете ситуации с прессингом отличить от спонтанных. То есть не видите, когда герой изо всех сил мечтает отделаться от автора, а когда хотел бы продолжать. Вот в данном случае герой довольно давно планировал расстаться с автором, но долго искал возможность это сделать. Он уже изнасилован автором и ее значимость уже отрицательна, а не просто нулевая. И совсем другое дело ситуации, когда мужчине больше или меньше, но нравится встречаться и он не рад расставанию. В чем отличие?)

С тех пор мы не общались. Он смотрит мои сториз, общие фотки из ленты не убрал. Вчера был мой ДР, прислал смс:

« Привет! С днём рождения! Пусть всё и во всём у тебя будет замечательно! Бизнес процветает, вдохновение для творчества приходит, девчонки не болеют. Будь счастлива! 🤗»

Я ответила « Привет! Спасибо! 🤗»

Я не знаю что это было и права ли я в своих выводах. Вроде же всё очевидно. Было хорошо, дальше разошлись ожидания, стала динамика тухнуть, получился дисбаланс, где ему ок, а я в минусе… при этом ни ему ни мне не было понятно, как всем жить вместе, он принял решение, но не через диалог со мной.

(Как принять решение “через диалог”? Что автор имеет в виду?)



Зачем было звать меня в Питер? Я теперь ещё и скучаю по нему, вспоминаю только хорошее, стараюсь отвлечься работой. Меня нервирует, что мы вроде в паузе. У него ключи от моей квартиры. Сама я писать ему не могу, но пауза это все равно ожидания, а мне хочется это прекратить, либо да, либо нет. Если ли шанс перевернуть дисбаланс? Вроде всё не на пустом месте было…

(“Перевернуть дисбаланс” пишут девушки-плюсы, когда хотят баланса. Ключи от квартиры надо забрать, от иллюзий непустого места избавиться. В следующих отношениях постараться не быть такой эгоцентричной)

С уважением, Н.