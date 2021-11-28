Мнение: Самозанятых стало больше ИП, бизнес отказывается от госзакупок и бандитские корни государства

1. Россияне становятся всё более сознательными и ответственными гражданами. Миллионы людей спешат зарегистрироваться и платить налоги родному государству, – чтобы ему было, чем кормить пенсионеров и школьников, чтобы было, на что ремонтировать больницы, дороги и памятники Ленину. Ну и чтобы Налоговая не взяла за задницу, разумеется:

https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a826d9a794761d94061f3

В России сравнялось число самозанятых и число индивидуальных предпринимателей. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Больше 3,5 млн человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 млн. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно», — заявил Егоров, рассуждая о стратегии его ведомства по созданию налоговых режимов.

По данным ФНС, на 1 ноября в России насчитывалось 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. Учитывая, что в конце 2020 года ведомство сообщало о том, что в стране 1,6 млн самозанятых, то из приведенных Егоровым данных следует, что за год этот показатель вырос вдвое.

2. Борьба с коррупцией, бессмысленная и беспощадная. Цитирую реплику учёного из Фейсбука:

https://www.facebook.com/alina.garbuznyak/posts/5284528958258528

Друзья и коллеги! У меня довольно необычный вопрос, но уже просто не знаю, к кому обратиться. Мы в университете не можем потратить остаток гранта Минобрнауки (90 тысяч рублей), который планировался на покупку техники — ноутбука. Никто из поставщиков не хочет работать с госденьгами и с документами (а там нужно две бумажки подготовить, по которым пройдет оплата в эл.бюджете). Отказались все крупные сети — М.Видео, Эльдорадо, Связной, Комус.

Отказываются и мелкие. Наверно, у всех вал клиентов сейчас… Вообще, можно и ИП-шника брать в поставщики, но я не знаю, где они водятся. Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста! Завтра последний день для принятия решения.

Будучи мелким предпринимателем, я по умолчанию отказываюсь от бюджетных денег. Работать с чиновниками муторно и невыгодно. Они долго принимают решения, они требуют заполнять кучу причудливых документов, по следам работы с чиновниками регулярно приходит прокуратура. Также чиновники совершенно не способны отвечать за свои слова — по той простой причине, что они ничего не решают, так как со всех сторон обложены инструкциями и приказами начальства. Выставленный государству счёт за уже проведённые работы могут оплатить или через полгода от оговоренного срока, или вовсе оставить без оплаты.

Участие в тендерах — отдельный вид головной боли. Будешь участвовать в тендере честно, рискуешь проиграть, так как суть тендера в том, чтобы купить самый дешёвый товар, а у тебя такой дряни в ассортименте принципиально нет. Если же чиновник скажет, что покупать дрянь он не хочет, и упросит тебя смухлевать во благо государства, то тебя же первого в случае чего и попытаются привлечь к ответственности как казнокрада.

Вот и получается, что государство покупает товары и услуги значительно дороже, чем прохожий с улицы, причём ещё и побегав за продавцами. Спасибо борцам с коррупцией, светлые идеи которых так здорово выглядели на бумаге.

Впрочем, не всё так плохо, как может показаться из моего описания. «Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет». Некоторые бизнесмены находят в себе силы приноровиться к тендерам, наладить контакты с чиновниками и нанять специального сотрудника для заполнения сопутствующей макулатуры. Иногда им удаётся поставить работу с государством на поток, и тогда государство покупает обычные товары и услуги не вдвое дороже, а всего лишь с накруткой в страховочные 10-20%.

3. Профессор Александр Скоробогатов излагает известную теорию, согласно которой большинство государств на раннем этапе своего существования представляли из себя «оседлых бандитов»:

https://skorobogatov.livejournal.com/83974.html

“Оседлый бандит” – так в модели Мансура Олсона определяется сущность государства. Грабитель объективно заинтересован в установлении долгосрочных отношений со своими жертвами. Но для этого ему придется оставлять им часть заработанного, чтобы обеспечить им пропитание и стимул к работе, и вдобавок защищать их от других бандитов, поскольку в противном случае ему самому ничего не останется.

Выходит, что любой грабитель, если он планирует грабить на систематической основе, неизбежно превращается в государство, которое в обмен на часть произведенного его подданными оказывает им услуги по защите их от своих коллег.

Экономический подход к государству предлагает смотреть на сущность вещей, а не на юридические формальности. Официальное государство проявляет себя как государство лишь в части своих функций, в то же время государственные функции выполняют и другие структуры, напр., воровская элита в тюрьме или пацаны на своей “точке”.

Эта функция является базовой в том смысле, что определяет, является ли некая организация государством или нет. Если ты строишь школы или больницы, это не определяет тебя как государство, поскольку не требует силового ресурса, в отличие от армии и полиции, которые с этим ресурсом неразрывно связаны и которые организует его обладатель независимо от наличия у него официального статуса.

Определяющее для государства значение этой функции особенно рельефно просматривается на ранних этапах его существования. Франкские короли в Галлии, норманнские конунги в Скандинавии, варяжские князья на Руси или революционеры, только что пришедшие к власти, – во всех этих случаях “государственные деятели” лишь убивают и грабят. Однако постепенно они осматриваются и соображают, что выгоднее осесть на определенной “точке” и на ней “работать”. Так бандит с большой дороги превращается в отца нации.

Хотя такой взгляд на государство по части теории представляет собой доказанную теорему (математические детали см. в моем пособии), а основанные на ней предсказания отлично согласуются с фактами, он пока еще не слишком распространен среди широкой публики. Это и понятно, т.к. противоречит интересам любого государства, в ведении которого обычно находятся СМИ и образование.

Между тем, из этого взгляда вытекает несколько выводов, которые в иных случаях полезно держать в уме:

1. Любое политическое потрясение, переворачивающее общество вверх дном, в моменте может представлять собой катастрофу, однако на длинном временном горизонте все обычно возвращается на круги своя;

2. Чем длиннее горизонт планирования бандита, стоящего во главе общества, тем лучше последнему. Сталин, занимающийся “построением социализма в отдельно взятой стране”, объективно более заинтересован в ее благосостоянии, чем Троцкий, для которого эта страна – лишь временная веха в развертывании мировой революции;

3. Последнее влияет и на оценку сравнительных преимуществ демократии и авторитаризма. Выборная власть с ограниченным сроком полномочий имеет и ограниченные стимулы заботиться о вверенном ей фронте работы, но стоящая за нею система сдержек и противовесов компенсирует этот недостаток. Автократ же может смотреть дальше в будущее, нежели избранный на ограниченное время президент, но при условии, что он молод, здоров и крепко сидит в своем кресле. В противном случае его горизонт планирования может быть так короток, что по своим стимулам заботиться о подданных он ничем не будет отличаться от бандита-гастролера.

Резюмирую: заплатить конкретному бандиту, чтобы другие не отняли все, – в этом и заключается рациональный смысл существования любого государства.

История, — в том числе и российская история, — показывает, что со временем «оседлые бандиты» всё же обычно превращаются в цивилизованных поставщиков услуг для общества.

Отсюда можно сделать важный вывод: даже проблемное, нуждающееся в реформах государство лучше откровенных бандитов, поэтому любые призывы «снести всё до основания», чтобы потом «построить с нуля», – с полной заменой управленческого аппарата, элиты и идеологии – являются по сути своей призывами к массовым грабежам, хаосу, насилию и убийствам.