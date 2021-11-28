 

“Чертовски горяча”, “Невероятная”. Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе

28.11.2021, 19:14, Новости дня
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Образ 33-летней модели дополнили бусы, солнцезащитные очки, цепочка на талии и кофейная чашка в руке.

Под фото Свейнпол подписчики поставили больше 165 тыс. лайков.

“Так чертовски горяча”, – написал под фото aimee_chelseyyyyy.

“Невероятная”, – отметил elle_lovellx.

“Сексуальная и красивая”, – прокомментировал badjohnny6996.

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Публикация от * * (@angelcandices)

Контекст:

Кэндис Свейнпол родилась 20 октября 1988 года в ЮАР. Карьеру модели она начала в возрасте 15 лет. Модель сотрудничала с брендами Versace, Calvin Klein, Givenchy, Blumarine, Guess, Diesel, True Religion, Unique, Agua Bendita, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Kensie, Nike, Puma, Juicy Couture, Oscar de la Renta.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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