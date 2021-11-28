Рогозин призвал человечество интересоваться космосом

Глава Роскосмоса заявил, что космосом должен интересоваться весь мир, потому что там рождаются чудеса.

«Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса», – сказал он в Государственном Кремлевском дворце перед торжественной церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке», передает ТАСС.

Рогозин добавил, что космос невозможно делать популярным в стране, где нет реальной работы по развитию космической деятельности. «Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности – это и есть популяризация науки и самых передовых технологий», – подчеркнул глава госкорпорации.

Он напомнил, что отечественная космонавтика стоит на пороге открытия лунной и марсианской программ, которые начинаются в следующем году. «Неужели это неинтересно нашему населению? Безумно интересно», – сказал Рогозин.

Ранее Роскосмос объявил тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, по его итогам будут разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий.