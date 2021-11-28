 

Рогозин призвал человечество интересоваться космосом

28.11.2021, 19:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава Роскосмоса заявил, что космосом должен интересоваться весь мир, потому что там рождаются чудеса.

«Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса», – сказал он в Государственном Кремлевском дворце перед торжественной церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке», передает ТАСС.

Рогозин добавил, что космос невозможно делать популярным в стране, где нет реальной работы по развитию космической деятельности. «Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности – это и есть популяризация науки и самых передовых технологий», – подчеркнул глава госкорпорации.

Он напомнил, что отечественная космонавтика стоит на пороге открытия лунной и марсианской программ, которые начинаются в следующем году. «Неужели это неинтересно нашему населению? Безумно интересно», – сказал Рогозин.

Ранее Роскосмос объявил тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, по его итогам будут разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий.



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