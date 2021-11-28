В парламент Киргизии после обработки 90% бюллетеней прошли шесть партий

По данным ЦИК Киргизии, после обработки 90% бюллетеней в парламент республики проходят шесть партий, лидируют три провластных.

Лидирует на данный момент «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан») с 16,85%, за ним «Ишеним» («Вера») с 13,5%, потом «Ынтымак» («Гармония») с 10,81%, передает РИА «Новости».

Далее идут две оппозиционные партии: «Альянс», набравший 8,23% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия «Ыйман Нуру» («Луч веры»).

Министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков сообщил, что выборы прошли спокойно. По его словам, впервые в истории они состоялись в соответствии со всеми требованиями и нормами законодательства.