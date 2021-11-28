Мнение: Роскомнадзор возьмется за автоблогеров

Роскомнадзор планирует заблокировать каналы некоторых блогеров, которые публиковали видео с нарушениями правил дорожного движения.

По информации «Коммерсанта», Роскомнадзор по решению суда заблокирует аккаунты нескольких блогеров, публиковавших в зарубежных и российских соцсетях видео с нарушениями ПДД. У них несколько миллионов подписчиков, а блокировка приведет к потери монетизации, например, в Instagram.

Суд признал правомочными требования прокуратуры, что блогеры «пропагандировали, поощряли и доводили до широкого круга лиц информацию о преимуществах управления автомобилем без номеров для уклонения от штрафов, а также призывали к нарушению законодательства РФ».

Сторона обвинения в суде пояснила, что «аккаунты имеют более 3 млн подписчиков, доступ к их ресурсам свободный, ознакомиться с содержанием страниц с нарушениями закона может любой пользователь».

После вступления решения суда в силу Роскомнадзор включит адреса страниц блогеров с публикациями нарушений в единый реестр запрещенной информации, а операторы связи в РФ будут их блокировать. Также надзорное ведомство отправит уведомление в Instagram о необходимости блокировки их аккаунтов по закону РФ. Соцсеть может выполнить это требование, но не сразу, если сочтет опубликованные нарушения в их публикациях несоответствующим условиям использования сервиса.

По данным издания, суд впервые выдал РКН разрешение на блокировку аккаунтов за контент с агрессивной ездой на разных машинах и совершениями нарушений ПДД в нем.

Издание «Коммерсант» пояснило, в Госдуме уже разрабатываются поправки в УК РФ, согласно которым блогеры и другие агрессивные водители могут быть привлечены к уголовной ответственности, а их транспортные средства, на которых совершались запрещенные маневры на дороге, будут конфискованы.

https://habr.com/ru/news/t/592045/ – цинк

Как по мне, акцент все же стоит делать именно на наказании нарушителей, чтобы не возникало ситуаций, когда великовозрастные утырки продолжают водить машины и снимать это на видео после нескольких десятков нарушений.

Разумеется, призывы к нарушению ПДД также должны вести к правовой ответственности, особенно если помнить о количестве ежегодных смертей на дорогах.

Надо понимать, вся эта активность РКН это следствие недавних аварий с участием "автоблогеров", которые совсем берега потеряли.

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