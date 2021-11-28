Мнение: Куда попрятались исламофобы?

Когда я написал про происшествие в Новых Ватутинках, о том, что я думаю про нападение «четверых кавказцев» на мужчину с ребенком, и про то, как понаехавшие обидели десантников, на меня обрушилась лавина обвинений матерых исламофобов. Мол, я защищаю отморозков-мусльман, потому что я и сам мусульманин.

Но когда я написал про негодяев из Дагестана, избивших девушек в Астрахани, почему-то никто не припомнил мне, что я мусульманин.

Потому что это совсем другое?

Остаюсь при своем мнение, что негодяи и отморозки есть среди представителей любых наций и религий. И не надо обобщать. Тут я полностью согласен с Евгением Евтушенко, который еще в 1962 году написал:

Плохих народов нет.

Но без пощады

я вам скажу, хозяев не виня:

у каждого народа —свои гады.

Так я про гадов. Слушайте меня….

Рис. отсюда

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