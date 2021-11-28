 

Мнение: Куда попрятались исламофобы?

28.11.2021, 18:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда я написал про происшествие в Новых Ватутинках, о том, что я думаю про нападение «четверых кавказцев» на мужчину с ребенком, и про то, как понаехавшие обидели десантников, на меня обрушилась лавина обвинений матерых исламофобов. Мол, я защищаю отморозков-мусльман, потому что я и сам мусульманин.

Но когда я написал про негодяев из Дагестана, избивших девушек в Астрахани, почему-то никто не припомнил мне, что я мусульманин.

Потому что это совсем другое?

Остаюсь при своем мнение, что негодяи и отморозки есть среди представителей любых наций и религий. И не надо обобщать. Тут я полностью согласен с Евгением Евтушенко, который еще в 1962 году написал:

Плохих народов нет.
Но без пощады
я вам скажу, хозяев не виня:
у каждого народа —свои гады.
Так я про гадов. Слушайте меня….

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Показуха или забота? Как правительство будет стабилизировать цены на продукты

14.11 / Суд в Праге посчитал «малообоснованным» обязательное ношение масок на улице

20.03 / “Мириться с ним?”: Яна Кошкина в пикантном наряде потроллила бывшего возлюбленного

29.06 / Мнение: Презрение к черни по обе стороны океана

19.07 / Ученые рассказали о необычных открытиях, касающихся мозга человека

13.03 / “Академик Черский” и завеса секретности из-за страха “Газпрома” перед санкциями

12.09 / Назван признак быстрорастущей формы рака мозга

01.09 / Мнение: В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

22.10 / Мнение: Проблемные симпатии

28.08 / Сделать несколько хвостиков и пропустить друг через друга – простая прическа, которая подойдет даже для праздников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика