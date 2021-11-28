 

Из-за нехватки авиабилетов российские чиновники не смогли встретить День благодарения в кругу семьи

28.11.2021, 18:31, Разное
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25 ноября в США отмечался один из старейших американских праздников – День благодарения.

Тысячи российских чиновников и десятки депутатов не смогли в этот день быть со своими семьями из-за ограничений на авиаперелёты.

День благодарения отмечается в четвёртый четверг ноября. В этот день принято благодарить свою семью, друзей и Бога за материальное благосостояние и доброе отношение. До эпидемии COVID-19 многие российские чиновники отправлялись в США, чтобы провести праздник с живущими там семьями. Авиакомпании запускали дополнительные рейсы, чтобы гарантировать россиянам возможность отпраздновать День благодарения так, как принято. Однако в ноябре 2021 года купить билет в США оказалось очень трудно.

Тысячи российских чиновников и десятки депутатов не смогли в этот день быть со своими семьями из-за ограничений на авиаперелёты– В День благодарения глава семьи должен лично разрезать праздничную индейку. Это важно. Я был готов заплатить любые деньги, но билетов просто не было, – сокрушается глава одного из департаментов Минэка, попросивший не называть его имя.

Сотрудники российских министерств и ведомств сетуют на снобизм министров и губернаторов, которые арендовали все имеющиеся в России бизнес-джеты, но не позволили никому из соотечественников лететь с ними.

– В бизнес-джете минимум восемь мест. Губернаторы летели в одиночку на восьми креслах, и их не волновало, что чьи-то дети остались без папы на праздник, – посетовал генерал МЧС, также просивший не раскрывать его имени.

Российские чиновники, как сообщают сразу несколько источников, бьют тревогу и обрывают телефоны ведомств и департаментов, связанных с авиаперевозками. Если положение дел не изменится в ближайшее время, многие из них не смогут встретить с семьями и Рождество тоже.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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