Медики назвали опасные для здоровья человека приправы

Медики назвали приправы, употребление которых может негативно сказаться на здоровье человека. В список попали соль, острый перец, соевый соус, базилик, уксус, мята, лакрица, корица, розмарин, глутамат натрия.

Соль является самой популярной приправой в мире, но употреблять ее необходимо в умеренных количествах. Норма продукта в сутки составляет 5 граммов, что эквивалентно чайной ложке без горки. Стоит помнить, что соль присутствует в различной еде, в том числе, в готовой продукции. В связи с этим люди обычно превышают норму.

Мята, которая в больших количествах попадает в организм, раздражает ЖКТ. Глутамат натрия используется в производстве многих продуктов питания. Это вещество провоцирует тахикардию, аллергические реакции, головокружение и повышенное потоотделение.

Корица снижает уровень холестерина в крови, благоприятно влияет на пищеварительную систему и замедляет распространение раковых клеток. Однако, если ее много съесть, она станет токсично влиять на печень.

Аккуратнее необходимо быть с острым перцем, поскольку эта специя способна спровоцировать раздражение слизистой. Лакрица снижает уровень калия в крови и повышает риск развития гипертонии.

Уксус раздражает желудочную слизистую и приводит к лейкемии. В соевые соусы производители сейчас добавляют множество вредных субстанций, часто в них обнаруживаются канцерогены.

Базилик в отдельных случаях вызывает онкологию печени. Розмарин необходимо ограничить в рационе людям с плохой свертываемостью крови.

Источник: inosmi.ru