Исследователи: Избыток сна приводит к возникновению болезней сердца

Ученые рассказали, что избыток сна может провоцировать проблемы со здоровьем. Как оказалось, отдых менее 6 часов и более 7 часов может привести к появлению заболеваний сердца.

Исследователи оценивали действие избыточного сна на состояние здоровья людей. В эксперименте принимали участие 14 000 добровольцев. Ученые учитывали питание людей, их физическую активность, наличие вредных привычек, режим сна. В течение 7 лет за участниками вели наблюдение, чтобы знать факторы риска. Сюда вошли инсульты, приступ сердца, сердечная недостаточность, уровень C-реактивного белка, который является главным маркером воспалительных процессов, связанных с болезнями сердца. Испытуемым присваивали оценку риска, учитывая моменты, игравшие важную роль в прогнозировании проблем с сердцем – пол, возраст, раса, давление, показатели холестерина.

Было установлено, что наибольшим рискам подвергались люди, которые отдыхали менее 6 часов в сутки. Но для людей, кто спит более 7 часов, риски возрастают прямо пропорционально увеличению длительности сна. Самые низкие показатели риска были у тех, кто отдыхал регулярно по 6-7 часов каждую ночь.

Хоть и имеется рекомендация о том, что спать надо в среднем 7 часов, но такие критерии нельзя применять ко всем людям. Одни могут спать долго, но не ощущать себя бодро из-за плохого качества сна. Это говорит о том, что у них общая длительность сна меньше, чем время, которое они провели в постели.

Специалисты напоминают, что если человек ощущает сильную сонливость на протяжении дня, то скорее всего, сна недостаточно. Важно также обращать внимание и на процесс засыпания. Если сон не приходит час и больше, то это сигнализирует о том, что человек больший период проводит в постели и меньше во сне.

Чтобы улучить качество сна нужно обязательно прислушиваться к собственному организму и не игнорировать его сигналы. Стоит замечать, сколько часов спит человек и как он чувствует себя после этого. Комната должна быть темной и прохладной. Также необходимо убирать продукты, которые приводят к дискомфорту кишечника. Будильник рекомендуют ставить подальше от спального места, не думать о повседневных заботах, планах.

Источник: inosmi.ru