Грязный воздух стал причиной роста заболеваемости раком легких

Ученые из Сингапура выявили увеличение количества больных аденокарциномой легких во всем мире. Причиной называют повышенное загрязнение воздуха.

Эксперты Китайского университета Гонконга совместно с NTU провели исследование, результаты которого показали, что количество больных аденокарциномой легких увеличилось на 12% , и это напрямую связано с ростом общего содержания сажи в атмосфере. Количество черного углерода в воздухе увеличилось на 0,1 мкг/м3.

Аденокарциномой легких называют заболевание, которое является злокачественной опухолью с железистых клеток органа. Причиной возникновения может быть генетический, экологический фактор или неправильный образ жизни. Еще один распространенный тип рака, плоскоклеточная карцинома, может развиваться вследствие курения. По словам ученых, количество сажи в воздухе с 1990 г. стабильно увеличивается на 3,6 мкг/м3 ежегодно. Это и есть причиной роста заболеваемости на аденокарциному. Ситуация с плоскоклеточным раком немного лучше, так как замечена тенденция уменьшения количества больных на 0,26 процентов в связи с снижением употребления табака во всем мире.

Благодаря изучению корреляции между грязным воздухом и распространением рака исследователи смогли понять причину роста заболеваемости аденокарциномой легких у некурящих людей. Журнал Atmospheric Environment в ноябре опубликовал результаты исследования. На данный момент, наибольшее количество черного углерода образуется при сжигании ископаемого топлива и при использовании неэкологичного транспорта.

Источник: 13news.ru