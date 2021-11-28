 

Грязный воздух стал причиной роста заболеваемости раком легких

28.11.2021, 18:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Сингапура выявили увеличение количества больных аденокарциномой легких во всем мире. Причиной называют повышенное загрязнение воздуха.
Эксперты Китайского университета Гонконга совместно с NTU провели исследование, результаты которого показали, что количество больных аденокарциномой легких увеличилось на 12% , и это напрямую связано с ростом общего содержания сажи в атмосфере. Количество черного углерода в воздухе увеличилось на 0,1 мкг/м3.

Аденокарциномой легких называют заболевание, которое является злокачественной опухолью с железистых клеток органа. Причиной возникновения может быть генетический, экологический фактор или неправильный образ жизни. Еще один распространенный тип рака, плоскоклеточная карцинома, может развиваться вследствие курения. По словам ученых, количество сажи в воздухе с 1990 г. стабильно увеличивается на 3,6 мкг/м3 ежегодно. Это и есть причиной роста заболеваемости на аденокарциному. Ситуация с плоскоклеточным раком немного лучше, так как замечена тенденция уменьшения количества больных на 0,26 процентов в связи с снижением употребления табака во всем мире.

Благодаря изучению корреляции между грязным воздухом и распространением рака исследователи смогли понять причину роста заболеваемости аденокарциномой легких у некурящих людей. Журнал Atmospheric Environment в ноябре опубликовал результаты исследования. На данный момент, наибольшее количество черного углерода образуется при сжигании ископаемого топлива и при использовании неэкологичного транспорта.

Источник: 13news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / “После выписки из больницы”: Ученые рассказали о характерных долгосрочных симптомах заражения коронавирусом

10.10 / Последний довод Бородиной – Личное мнение

05.10 / Дерзкий цитрус Рома – Личное мнение

23.09 / Бытовая хитрость: зачем некоторые хозяйки кладут губку в барабан стиральной машины

12.05 / “Я всегда всех ненавидел”: что сказал казанский стрелок на допросе

30.07 / Мнение: Симпатия и хлеборезка

10.10 / Мнение: В Москве пройдут армяно-азербайджанские переговоры

08.10 / В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться во время пандемии

03.07 / Прививка от гриппа не защитит от COVID-19, но снизит риск тяжелого течения — врачи

25.09 / Скандалы: Из Ксении Собчак не получилось крабового олигарха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика