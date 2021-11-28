Форма приобрела другое измерение: модницы сочетают спортивные штаны с длинным пальто, сапогами, клатчем и не только

Спортивные штаны стали неотъемлемой частью уличного стиля, что абсолютно логично. Современная мода за последние два года поменяла направление в сторону удобства и комфорта. Теперь модницы предпочитают носить одежду расслабленного силуэта без вычурных деталей и неуместных украшений.

Если вы готовы сделать джоггеры частью своего базового гардероба, предлагаем вам взглянуть на актуальные образы.

С сумкой строгих форм

Большинство из нас предпочитают носить спортивные штаны с худи или толстовками того же оттенка. Причем спортивный костюм может иметь весьма привлекательные тона: розовые, голубые, сиреневые или мятные. Цвет в сочетании с яркими кроссовками обеспечивает образу дополнительный шарм. Тем не менее сюда напрашивается элемент из классических коллекций. Например, черная сумка-мессенджер.

Секрет составления идеального образа

Если комбинировать спортивные штаны исключительно с элементами спортивного стиля, у окружающих может сложиться неправильное впечатление. Никто не должен думать, что вы покинули тренировку в зале и не успели переодеться.

Вот почему джоггеры и толстовки можно и нужно комбинировать с классическими элементами: блейзерами, тренчами, классическими пальто. Чтобы привести образ к правильному балансу, замените рюкзак на сумку, а кроссовки – на ботильоны. Нижнюю кромку штанов можно заправить внутрь.

Монохромное сочетание

Вы можете выдерживать спортивные элементы в одном цвете и дополнять их кроссовками. Но если к спортивным штанам и футболке вы наденете подходящий по цвету блейзер, то сделаете свой образ более формальным.

Офисный вариант

Носить однотонные спортивные штаны можно даже на на работу или торжество. Просто дополните белые джоггеры красивой блузой лавандового оттенка, подберите обувь на каблуке и клатч в тон к блузе. В данном случае спортивные штаны исполняют функцию строгих белых брюк.

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Яркое пятно

Спортивные штаны в комбинации со свитшотом будут выглядеть более презентабельно, если надеть их с белыми лодочками. Также в этом образе не хватает яркого пятна в виде мессенджера цвета фуксия.

С формальной обувью

Формальная обувь, как и строгие сумки, выводит образы со спортивными штанами на новый уровень. Например, в теплую погоду вы можете надевать спортивный костюм с гламурными босоножками, а в более прохладные дни облачить ноги в сапоги на каблуке. Просто заправьте джоггеры внутрь, а сверху наденьте рубашку, джемпер и кожаный пиджак.